بين حلم الريمونتادا وواقعية سيميوني .. ليلة فاصلة في كامب نو قد تعيد كتابة موسم برشلونة لقاء للتاريخ أمام أتليتكو مدريد

عندما يدخل اليوم فريق بحجم برشلونة مباراة إياب وهو متأخر بأربعة أهداف كاملة أمام خصم بحجم أتلتيكو مدريد يقوده دييجو سيميوني فإن المنطق يقول إن المهمة شبه مستحيلة لكن كرة القدم لا تدار بالمنطق وحده بل بالتفاصيل والإيقاع والحالة الذهنية واللحظة المناسبة التي قد تغير كل شيء

ويخوض يخوض إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا وهو مطالب بقلب نتيجة ثقيلة بعد خسارة قاسية في الذهاب أمام أتلتيكو مدريد

مباراة تبدو على الورق خارج الحسابات لكنها في الواقع مفتوحة على كل الإحتمالات إذا ما قرر الفريق الكتالوني أن يلعبها بعقلية لا شيء نخسره

فليك أمام إختبار العمر

منذ وصول هانز فليك إلى برشلونة تغيرت هوية الفريق بشكل واضح فالمدرب الألماني لا يؤمن برد الفعل بل بالفعل الإستباقي ويعتمد على الضغط العالي وسرعة في التحول ورغبة دائمة في فرض الإيقاع بدلًا من إنتظاره

لكن مباراة الليلة ليست كأي مباراة أخرى فالمدرب فليك لا يحتاج فقط إلى خطة هجومية بل إلى معادلة دقيقة تجمع بين الجرأة والإنضباط ويحتاج إلى تسجيل هدف مبكر قد يشعل المدرجات لكن إستقبال هدف واحد قد يطفئ كل شيء

ويدرك المدرب الألماني أن تقسيم المباراة إلى مراحل قد يكون المفتاح ضغط مكثف في البداية محاولة تسجيل هدف خلال أول نصف ساعة ثم إعادة الحسابات حسب المعطيات اللعب بعاطفة زائدة أمام فريق يجيد الدفاع المنظم والهجمات المرتدة قد يكون إنتحارًا تكتيكيًا

عقدة الريمونتادا هل تعود

كلمة الريمونتادا إرتبطت بتاريخ برشلونة هذا الفريق عاش ليال أوروبية صنعت أسطورته حين قلب نتائج بدت محسومة الجماهير في كامب نو تؤمن أن العودة ممكنة ليس فقط بسبب التاريخ بل بسبب طبيعة هذا الجيل

برشلونة هذا الموسم أظهر قدرة واضحة على العودة في النتائج داخل الليغا ودوري الأبطال الفريق لا ينهار ذهنيا عند التأخر بل يرفع الإيقاع المشكلة هنا أن الفارق ليس هدفًا أو إثنين بل أربعة كاملة أمام فريق لا يمنح مساحات بسهولة

الفارق بين الحلم والواقع سيحسم في أول عشرين دقيقة إذا شعر أتلتيكو بالإهتزاز قد تتغير الحسابات بالكامل

لامين يامال الورقة الأكثر خطورة

إذا كان هناك لاعب قادر على كسر التوازن فهو لامين يامال الجناح الشاب يعيش واحدة من أفضل فتراته بعد أداء هجومي لافت في المباريات الأخيرة

يامال لا يمنحك فقط المراوغة بل الجرأة في إتخاذ القرار قدرته على اللعب بين الخطوط والتحرك للعمق وصناعة الفارق في المواجهات الفردية قد تكون السلاح الذي يعول عليه فليك لخلخلة دفاع سيميوني

لكن التحدي الحقيقي يكمن في الشق الدفاعي سيميوني معروف بإستغلال الأطراف وإذا نجح في إجبار يامال على التراجع المستمر فقد يفقد برشلونة أحد أهم مصادر خطورته الهجومية

خيارات هجومية ومخاطرة محسوبة

فليك يملك عدة سيناريوهات تكتيكية منها الدفع بلامين كمهاجم متحرك لخلخلة قلبي الدفاع والإبقاء على رافينيا على الطرف مع منحه حرية الدخول للعمق الإستفادة من تحركات فيران توريس بين الخطوط و توظيف داني أولمو كمهاجم وهمي لخلق زيادة عددية في وسط الملعب

كل خيار يحمل ميزة لكنه يحمل مخاطرة أيضًا فتح الملعب بشكل مبالغ فيه قد يمنح أتلتيكو المساحة التي يعيش عليها في الهجمات المرتدة

أتلتيكو ليس بالصلابة القديمة

رغم نتيجة الذهاب فإن أتلتيكو هذا الموسم ليس بنفس الصلابة الدفاعية التي عرف بها في سنواته الذهبية الفريق يظهر أحيانًا تذبذبًا واضحًا خارج ملعبه ويتراجع مستواه عند الضغط المتواصل

ويدرك سيميوني أن تسجيل هدف واحد في كامب نو قد ينهي كل شيء لذلك من المتوقع أن يبدأ اللقاء بحذر مع الإعتماد على التكتل الدفاعي والرهان على التحولات السريعة

لكن الدفاع العميق طوال تسعين دقيقة أمام ضغط جماهيري وهجومي قد يكون مغامرة مرهقة بدنيًا وذهنيًا

المعركة الحقيقية بين الإندفاع والإنضباط

أكبر خطر يواجه برشلونة ليس قوة أتلتيكو بل التسرع الفريق مطالب بتسجيل أربعة أهداف لكنه مطالب أيضًا بالحفاظ على نظافة شباكه معادلة صعبة تتطلب تركيزًا إستثنائيًا من الخط الخلفي

الظهيران مطالبان بالتوازن بين الدعم الهجومي وعدم ترك مساحات قاتلة خلفهما وأي خطأ فردي قد ينسف كل الحسابات في لحظة

ليلة قد تصنع موسمًا أو تنهي حلمًا

برشلونة لا يلعب فقط من أجل التأهل إلى النهائي بل من أجل تأكيد شخصيته الجديدة تحت قيادة فليك الإقصاء لن يمحو موسمه الجيد لكنه سيضع علامة إستفهام حول قدرته على الحسم في المواجهات الكبرى

أما إذا نجح في الإقتراب من العودة أو تحقيق المعجزة كاملة فستكون تلك الليلة نقطة تحول تاريخية تعيد إلى الأذهان أمجادًا قديمة وتمنح هذا الجيل شرعية البطولة

كرة القدم لا تعترف بالمستحيل لكنها تعترف بالشجاعة المنظمة وبرشلونة الليلة أمام خيارين إما كتابة فصل جديد في كتاب الريمونتادا أو التسليم لواقعية سيميوني