قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيران تعلن مقتل 5 من أفراد الحرس الثوري في هجمات أمريكية إسرائيلية
استهداف منشأتين من وحدة الحوسبة السحابية التابعة لأمازون بالإمارات
هل تسقط زكاة الفطر عن المديون؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل
اليوم.. آخر فرصة لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2026 بموقع وزارة التربية والتعليم
صلاة الضحى في رمضان.. ثوابها حجة وتشهدها الملائكة بهذه الساعة
ترامب: نمتلك إمدادات غير محدودة من الأسلحة.. ويمكن خوض الحروب إلى الأبد
بعد تعرضها لهجوم.. السفارة الأمريكية في الرياض تعلن الإغلاق المؤقت
احذر.. 10 أفعال في رمضان تجعل الله لا يلتفت لصيامك ولا يقبله منك
وزير الخارجية يبحث مع نظيريه من بلغاريا والجبل الأسود التصعيد العسكري بالمنطقة
الحرس الثورى: عدد قتلى وجرحى العسكريين الأمريكيين بلغ 650 خلال يومين
حزب الله يتبنى إطلاق مسيّرات استهدفت مواقع رادارات وغرف تحكم في شمال إسرائيل
عصمت: العاملون بالكهرباء قادرون على تأمين التغذية الكهربائية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

بين حلم الريمونتادا وواقعية سيميوني .. ليلة فاصلة في كامب نو قد تعيد كتابة موسم برشلونة لقاء للتاريخ أمام أتليتكو مدريد

برشلونة
برشلونة

عندما يدخل اليوم فريق بحجم برشلونة مباراة إياب وهو متأخر بأربعة أهداف كاملة أمام خصم بحجم أتلتيكو مدريد يقوده دييجو سيميوني فإن المنطق يقول إن المهمة شبه مستحيلة لكن كرة القدم لا تدار بالمنطق وحده بل بالتفاصيل والإيقاع والحالة الذهنية واللحظة المناسبة التي قد تغير كل شيء

ويخوض يخوض إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا وهو مطالب بقلب نتيجة ثقيلة بعد خسارة قاسية في الذهاب أمام أتلتيكو مدريد

مباراة تبدو على الورق خارج الحسابات لكنها في الواقع مفتوحة على كل الإحتمالات إذا ما قرر الفريق الكتالوني أن يلعبها بعقلية لا شيء نخسره

فليك أمام إختبار العمر

منذ وصول هانز فليك إلى برشلونة تغيرت هوية الفريق بشكل واضح فالمدرب الألماني لا يؤمن برد الفعل بل بالفعل الإستباقي ويعتمد على الضغط العالي وسرعة في التحول ورغبة دائمة في فرض الإيقاع بدلًا من إنتظاره

لكن مباراة الليلة ليست كأي مباراة أخرى فالمدرب فليك لا يحتاج فقط إلى خطة هجومية بل إلى معادلة دقيقة تجمع بين الجرأة والإنضباط ويحتاج إلى تسجيل هدف مبكر قد يشعل المدرجات لكن إستقبال هدف واحد قد يطفئ كل شيء

ويدرك المدرب الألماني أن تقسيم المباراة إلى مراحل قد يكون المفتاح ضغط مكثف في البداية محاولة تسجيل هدف خلال أول نصف ساعة ثم إعادة الحسابات حسب المعطيات اللعب بعاطفة زائدة أمام فريق يجيد الدفاع المنظم والهجمات المرتدة قد يكون إنتحارًا تكتيكيًا

عقدة الريمونتادا هل تعود

كلمة الريمونتادا إرتبطت بتاريخ برشلونة هذا الفريق عاش ليال أوروبية صنعت أسطورته حين قلب نتائج بدت محسومة الجماهير في كامب نو تؤمن أن العودة ممكنة ليس فقط بسبب التاريخ بل بسبب طبيعة هذا الجيل

برشلونة هذا الموسم أظهر قدرة واضحة على العودة في النتائج داخل الليغا ودوري الأبطال الفريق لا ينهار ذهنيا عند التأخر بل يرفع الإيقاع المشكلة هنا أن الفارق ليس هدفًا أو إثنين بل أربعة كاملة أمام فريق لا يمنح مساحات بسهولة

الفارق بين الحلم والواقع سيحسم في أول عشرين دقيقة إذا شعر أتلتيكو بالإهتزاز قد تتغير الحسابات بالكامل

لامين يامال الورقة الأكثر خطورة

إذا كان هناك لاعب قادر على كسر التوازن فهو لامين يامال الجناح الشاب يعيش واحدة من أفضل فتراته بعد أداء هجومي لافت في المباريات الأخيرة

يامال لا يمنحك فقط المراوغة بل الجرأة في إتخاذ القرار قدرته على اللعب بين الخطوط والتحرك للعمق وصناعة الفارق في المواجهات الفردية قد تكون السلاح الذي يعول عليه فليك لخلخلة دفاع سيميوني

لكن التحدي الحقيقي يكمن في الشق الدفاعي سيميوني معروف بإستغلال الأطراف وإذا نجح في إجبار يامال على التراجع المستمر فقد يفقد برشلونة أحد أهم مصادر خطورته الهجومية

خيارات هجومية ومخاطرة محسوبة

فليك يملك عدة سيناريوهات تكتيكية منها الدفع بلامين كمهاجم متحرك لخلخلة قلبي الدفاع والإبقاء على رافينيا على الطرف مع منحه حرية الدخول للعمق الإستفادة من تحركات فيران توريس بين الخطوط و توظيف داني أولمو كمهاجم وهمي لخلق زيادة عددية في وسط الملعب

كل خيار يحمل ميزة لكنه يحمل مخاطرة أيضًا فتح الملعب بشكل مبالغ فيه قد يمنح أتلتيكو المساحة التي يعيش عليها في الهجمات المرتدة

أتلتيكو ليس بالصلابة القديمة

رغم نتيجة الذهاب فإن أتلتيكو هذا الموسم ليس بنفس الصلابة الدفاعية التي عرف بها في سنواته الذهبية الفريق يظهر أحيانًا تذبذبًا واضحًا خارج ملعبه ويتراجع مستواه عند الضغط المتواصل

ويدرك سيميوني أن تسجيل هدف واحد في كامب نو قد ينهي كل شيء لذلك من المتوقع أن يبدأ اللقاء بحذر مع الإعتماد على التكتل الدفاعي والرهان على التحولات السريعة

لكن الدفاع العميق طوال تسعين دقيقة أمام ضغط جماهيري وهجومي قد يكون مغامرة مرهقة بدنيًا وذهنيًا

المعركة الحقيقية بين الإندفاع والإنضباط

أكبر خطر يواجه برشلونة ليس قوة أتلتيكو بل التسرع الفريق مطالب بتسجيل أربعة أهداف لكنه مطالب أيضًا بالحفاظ على نظافة شباكه معادلة صعبة تتطلب تركيزًا إستثنائيًا من الخط الخلفي

الظهيران مطالبان بالتوازن بين الدعم الهجومي وعدم ترك مساحات قاتلة خلفهما وأي خطأ فردي قد ينسف كل الحسابات في لحظة

ليلة قد تصنع موسمًا أو تنهي حلمًا

برشلونة لا يلعب فقط من أجل التأهل إلى النهائي بل من أجل تأكيد شخصيته الجديدة تحت قيادة فليك الإقصاء لن يمحو موسمه الجيد لكنه سيضع علامة إستفهام حول قدرته على الحسم في المواجهات الكبرى

أما إذا نجح في الإقتراب من العودة أو تحقيق المعجزة كاملة فستكون تلك الليلة نقطة تحول تاريخية تعيد إلى الأذهان أمجادًا قديمة وتمنح هذا الجيل شرعية البطولة

كرة القدم لا تعترف بالمستحيل لكنها تعترف بالشجاعة المنظمة وبرشلونة الليلة أمام خيارين إما كتابة فصل جديد في كتاب الريمونتادا أو التسليم لواقعية سيميوني

برشلونة أتلتيكو مدريد دييجو سيميوني كأس ملك إسبانيا فليك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة التموين

منحة التموين 400 جنيه.. كيفيه الحصول عليها واعرف نزلت ولا لأ

الأرصاد

بعد برودة اليوم.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات غدًا

نور وزوجها الراحل

وفاة رجل الأعمال السوري يوسف أنطاكي زوج الفنانة اللبنانية نور

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في البنوك الثلاثاء 3-3-2026

محمد صلاح وشقيقته

مصدومين.. شقيقة محمد صلاح بعد الفيديو المتداول لبناته على تيك توك

محمد صلاح

قرار مفاجئ من ليفربول بشأن مستقبل محمد صلاح

الصلاة

سرحت في الصلاة ونسيت أنا في الركعة الكام؟ علي جمعة يجيب

مي عمر ومحمد سامي

محمد سامي يعلن انتهاء تصوير الست موناليزا: تصدرنا من أول حلقة

ترشيحاتنا

منحة عيد الفطر 2026 للعمالة غير المنتظمة 1500 جنيه

منحة عيد الفطر 2026 للعمالة غير المنتظمة 1500 جنيه

سحابة المشروم

"سحابة المشروم" تثير الذعر.. هل حدثت انفجارات نووية في إيران؟

سعر الدولار اليوم في مصر 2 مارس 2026.. تحديث مسائي جديد

سعر الدولار اليوم في مصر 2 مارس 2026.. تحديث مسائي جديد

بالصور

ارتفاع مبيعات سيارات "تاتا موتورز" الهندية خلال الشهر الماضي

تاتا موتورز
تاتا موتورز
تاتا موتورز

سعر بيجو 206 موديل 2001 المستعملة

بيجو 206 موديل 2001
بيجو 206 موديل 2001
بيجو 206 موديل 2001

فولكس فاجن بولو 2026 تتحدى الكبار بأداء ألماني وتقنيات متطورة

فولكس فاجن بولو
فولكس فاجن بولو
فولكس فاجن بولو

تراجع حاد في مبيعات بي واي دي خلال فبراير.. وانخفاض بنسبة 41% وسط تباطؤ الطلب

BYD
BYD
BYD

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف يصنع الرجل حضوره في قلب المرأة؟

المزيد