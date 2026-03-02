بسبب قضية نيجريرا.. برشلونة مهدد بعقوبة قوية من اليويفا

كشفت تقارير صحفية عن احتمالية فرض عقوبة على نادي برشلونة الإسباني من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”؛ بسبب قضية نيجريرا.

ووفقا لراديو ماركا فإن يويفا يستعد لفرض عقوبة وشيكة على برشلونة بسبب قضية نيجريرا.

وأشار إلى أنه على الرغم من محاولة برشلونة الترويج لرواية مفادها أن المدفوعات كانت مقابل تقارير فنية إلا أن اليويفا يعمل وفق معاييره الخاصة بالنزاهة حيث يكفي أدنى شك أو تضارب في المصالح لاتخاذ إجراء.

واختتم إن اعتراف مدراء برشلونة الصريح بدفع الأموال لنائب رئيس لجنة الحكام يمثل نقطة اللاعودة.