بـ هاتريك يامال .. برشلونة يقسو على فياريال 4-1 ويعزز صدارته لليجا

أ ش أ

ملعب "سبوتيفاي كامب نو" ضمن منافسات الجولة 26 من عمر الدوري الإسباني لكرة القدم.

وعزز فوز برشلونة بفوزه الثمين اليوم، صدارة الفريق الكتالوني لجدول ترتيب فرق الليجا الإسبانية، ليبتعد بفارق 4 نقاط عن غريمه ريال مدريد قبل مباراته بعد غد أمام خيتافي.

ويعود الفضل في فوز البرسا إلى نجمه الشاب لامين يامال الذي سجل 3 أهداف من رباعية أصحاب الأرض، ليقود برشلونة للتحليق في قمة جدول الدوري.

أحرز يامال ثلاثيته في الدقائق 28 و 37 و69، فيما أضاف زميله روبرت ليفاندوفسكي الهدف الرابع في الدقيقة 91، فيما جاء هدف فياريال الوحيد في الدقيقة 49 عبر السنغالي باب جاي.

وارتفع رصيد برشلونة إلى 64 نقطة في الصدارة، فيما توقف رصيد فياريال عند 51 نقطة في المركز الثالث بجدول الليجا.