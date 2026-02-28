قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

1500 جنيه .. العمل تحدد الفئات المستحقة وطريقة الحصول على المنحة

منحة العمالة غير المنتظمة
منحة العمالة غير المنتظمة
محمد غالي

تواصل الدولة تعزيز برامج الحماية الاجتماعية لدعم الفئات الأكثر احتياجا، حيث أعلنت وزارة العمل صرف منحة العمالة غير المنتظمة بمناسبة شهر رمضان 2026 بقيمة 1500 جنيه، في إطار خطة موسعة لتخفيف الأعباء المعيشية عن العمالة اليومية وأرباب الأسر، ومساندتهم في مواجهة التحديات الاقتصادية خلال الفترة الحالية.

صرف منحة العمالة غير المنتظمة

وأكدت الوزارة أن صرف المنحة يقتصر على المسجلين رسميا بقاعدة بياناتها، بما يضمن وصول الدعم إلى المستحقين الفعليين في مختلف المحافظات، وفقا لآليات حصر ومراجعة دقيقة.

موعد صرف منحة شهر رمضان 2026

يستمر صرف منحة شهر رمضان على مدار الشهر الكريم وحتى نهايته، فيما أوضحت الجهات المختصة أن عدد المسجلين في قاعدة بيانات وزارة العمل تجاوز 1.1 مليون عامل، مع خطة لزيادة عدد المستفيدين إلى 2.5 مليون عامل خلال الفترة المقبلة، عبر تكثيف عمليات الحصر والتسجيل على مستوى الجمهورية.

زيادة قيمة منحة العمالة غير المنتظمة

أعلن أحمد كجوك وزير المالية، رفع قيمة منحة العمالة غير المنتظمة 2026 للمرة الثانية خلال عام 2025 لتصل إلى 1500 جنيه، في إطار توجه الدولة لتعزيز برامج الدعم النقدي وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.

وبحسب البيانات الرسمية، بلغ عدد العمالة غير المنتظمة المسجلة في المنظومة 1,164,012 عاملا، جرى إدراجهم من خلال المقاولين والشركات وعمليات الحصر الميداني، مع استهداف الوصول إلى 2.5 مليون عامل خلال المرحلة المقبلة.

صرف منحة العمالة غير المنتظمة

مواعيد صرف منح العمالة غير المنتظمة

تحصل العمالة غير المنتظمة المسجلة بقاعدة بيانات وزارة العمل على 6 منح سنوية تصرف في مناسبات محددة، تشمل عيد الميلاد المجيد، وشهر رمضان المبارك، وعيد الفطر، وعيد العمال، والمولد النبوي الشريف، إضافة إلى منحة أخرى تقررها الدولة وفقا للظروف.

الفئات المستحقة لمنحة العمالة غير المنتظمة

تصرف المنحة لعدد من الفئات التي يمكنها التسجيل في مديريات العمل، وتشمل الحرفيين، وعمال البناء، والمزارعين، وعمال الصيد، والأشخاص الذين لا يمتلكون تأمينات اجتماعية أو دخلا ثابتا.

صرف منحة العمالة غير المنتظمة

شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2026

حددت وزارة العمل عددا من الضوابط للحصول على المنحة، تتمثل في أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وألا يمتلك سجلا تجاريا، وأن تكون المهنة مدونة في بطاقة الرقم القومي، وأن يكون مسجلا في مديرية القوى العاملة، وألا يقل عمره عن 20 عاما ولا يزيد على 60 عاما.

منحة العمالة غير المنتظمة

