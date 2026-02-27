الاحتلال يمنح المصلين تصريحا لمرة واحدة للصلاة بالمسجد الأقصى في رمضان

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أفادت تقارير إعلامية بأن سلطات الاحتلال تمنح المصلين تصريحا لمرة واحدة للصلاة في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان.

وأشارت التقارير  التصريح يمنح للرجال فوق ٥٥ عاما والنساء فوق ٥٠ عاما عبر منصة تابعة لسلطات الاحتلال
وكان وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، قد إقتحم محيط المسجد الأقصى في الجمعة الأولى من شهر رمضان، وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال.

وكشفت مقاطع مصورة، أن بت غفير اقتحم محيط المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، ويرافقه المفتش العام لشرطة الاحتلال داني ليفي وقائد شرطة الاحتلال في القدس أفشالوم بيليد، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وأدلى بن غفير بتصريحات تحريضية ضد الفلسطينيين أمام ضباط وعناصر من شرطة الاحتلال.

وقالت محافظة القدس إن اقتحام بن غفير محيط المسجد الأقصى وتصريحاته يأتي في ظل تصعيد الاحتلال من إجراءاته العسكرية وقيوده المفروضة على المصلين في القدس المحتلة.

