انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر.. عيار 21 يسجل هذا المستوى
كاس تصدم بيراميدز في شكوي سحب لقب الدوري من الأهلي| تطور خطير
بث مباشر لـ صلاة الجمعة من مسجد المشير طنطاوي بحضور الرئيس السيسي
خبراء الضرائب: مصر اقتربت من الاكتفاء الذاتي في السكر.. لكن المصانع تعاني
موعد خسوف القمر الكلي في رمضان 2026
الرئيس السيسي يؤدي صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي
لتعزيز التنسيق الإقليمي.. اتصال هاتفي بين وزيري خارجية مصر والسعودية
تحريات وتفريغ كاميرات.. تحقيقات موسعة في دهس مهندس مواطنين بسيارة العلم الاسرائيلي
الرئيس السيسي يصل مسجد المشير طنطاوي لأداء صلاة الجمعة
لماذا تتصاعد المواجهات بين أفغانستان وباكستان مجددًا؟ | تقرير
وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسي والشعب بذكرى نصر العاشر من رمضان
الزراعة: التوسع في المنافذ لضبط الأسعار ومحاربة الاحتكار وتخفيضات 30%
رياضة

الأهلي يليه بيراميدز.. تصنيف أندية العالم بالاتحاد الدولي للتاريخ والاحصاء

الأهلي
الأهلي
سارة عبد الله

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت، تصنيف الأندية المصرية في الاتحاد الدولي للتاريخ والاحصاء.

وكتب خالد طلعت عبر فيسبوك: "الاتحاد الدولي للتاريخ والاحصاء يعلن تصنيف أندية العالم في آخر 5 سنوات في الفترة من 1 يناير 2021 الى 31 ديسمبر 2025

- الأهلي في المركز 23 عالميا والأول عربيا وأفريقيا

- بيراميدز في المركز 64 عالميا والثاني أفريقيا

- الزمالك في المركز 89 عالميا والثالث أفريقيا

- المصري في المركز 225 عالميا والـ 17 أفريقيا

- مودرن سبورت في المركز 350 عالميا والـ 24 أفريقيا

وتتجه أنظار جماهير النادي الاهلي لمتابعة مباراة الفريق أمام زد، في إطار منافسات الجولة الـ 20 من بطولة الدوري المصري.

موعد مباراة الأهلي امام زد في الدوري 

تقام مباراة  الأهلي و زد إف سي علي ملعب استاد القاهرة الدولي يوم السبت المقبل في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة عبر قناة أون سبورت

الاتحاد الدولي تصنيف أندية العالم خالد طلعت

فيديو

جانب من الحادث بسوهاج

رصاص ونار.. فيديو يوثق انتقام شاب من أحد أقاربه وإحراق سيارته في سوهاج

