الأهلي يليه بيراميدز.. تصنيف أندية العالم بالاتحاد الدولي للتاريخ والاحصاء

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت، تصنيف الأندية المصرية في الاتحاد الدولي للتاريخ والاحصاء.

وكتب خالد طلعت عبر فيسبوك: "الاتحاد الدولي للتاريخ والاحصاء يعلن تصنيف أندية العالم في آخر 5 سنوات في الفترة من 1 يناير 2021 الى 31 ديسمبر 2025

- الأهلي في المركز 23 عالميا والأول عربيا وأفريقيا

- بيراميدز في المركز 64 عالميا والثاني أفريقيا

- الزمالك في المركز 89 عالميا والثالث أفريقيا

- المصري في المركز 225 عالميا والـ 17 أفريقيا

- مودرن سبورت في المركز 350 عالميا والـ 24 أفريقيا

وتتجه أنظار جماهير النادي الاهلي لمتابعة مباراة الفريق أمام زد، في إطار منافسات الجولة الـ 20 من بطولة الدوري المصري.

موعد مباراة الأهلي امام زد في الدوري

تقام مباراة الأهلي و زد إف سي علي ملعب استاد القاهرة الدولي يوم السبت المقبل في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة عبر قناة أون سبورت