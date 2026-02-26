بالأرقام .. أفضل لاعبي كرة القدم في مصر خلال الموسم الحالي

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت عن أرقام أفضل اللاعبين في مصر خلال الموسم الحالي.

وكتب خالد طلعت عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"بالأرقام .. أفضل اللاعبين في مصر خلال الموسم الحالي .. خوان بيزيرا في الصدارة وناصر منسي في المركز السادس وأفضل رأس حربة في مصر".

وكان قد قارن الناقد الرياضي خالد طلعت بين أداء خوان بيزيرا وتريزيجيه لهذا الموسم عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب خالد طلعت: بالأرقام .. خوان بيزيرا يتفوق على تريزيجيه، علما بأن تريزيجيه هو بالأرقام أفضل لاعبي الأهلي هذا الموسم وأكثر لاعبي الأهلي مساهمة في أهداف.