الغندور: كل حاجة ممكن تتغير في ماتش واحد من شدة المنافسة

علق الإعلامي خالد الغندور على أداء الأندية المصرية في الدوري.

الدوري المصري

وكتب الغندور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"المركز الأول و الثاني ٣٧ نقطة و الثالث و الرابع ٣٦ نقطة و ده يدل على شدة المنافسة و كل حاجة ممكن تتغير في ماتش واحد فقط و اللي كان اول يبقي رابع و العكس صحيح".

أيام وتبدأ مباريات الجولة ال ٢٠ من بطولة الدوري المصري حيث تستهل الجولة بمواجهة الاهلي و زد علي استاد القاهرة الدولي.

وتختتم الجولة بمواجهة الاتحاد السكندري وغزل المحلة علي ملعب استاد الاسكندرية

مواعيد مباريات الجولة ال ٢٠ من بطولة الدوري المصري

السبت 28 فبراير

-الإسماعيلي × الجونة في تمام الساعة 9:30 مساء علي استاد الإسماعيلية.

-طلائع الجيش × حرس الحدود في تمام الساعة 9:30 مساء علي استاد جهاز الرياضة العسكري.

-الأهلي × زد في تمام الساعة 9:30 مساء علي استاد القاهرة.

-وادي دجلة × سيراميكا كليوباترا في تمام الساعة 9:30 مساء علي استاد السلام.

الأحد 1 مارس

-إنبي × المصري في تمام الساعة 9:30 مساء علي استاد السويس الجديد.

-بيراميدز × الزمالك في تمام الساعة 9:30 مساء علي استاد الدفاع الجوي.

مودرن سبورت × بتروجت في تمام الساعة 9:30 مساء علي استاد القاهرة

-البنك الأهلي × سموحة في تمام الساعة 9:30 مساء علي استاد هيئة قناة السويس

الإثنين 2 مارس

-الاتحاد السكندري × غزل المحلة في تمام الساعة 9:30 مساء علي استاد الإسكندرية