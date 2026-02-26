الغندور: كل حاجة ممكن تتغير في ماتش واحد من شدة المنافسة

علق الإعلامي خالد الغندور على أداء الأندية المصرية في الدوري.
الدوري المصري
وكتب الغندور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"المركز الأول و الثاني ٣٧ نقطة و الثالث و الرابع ٣٦ نقطة و ده يدل على شدة المنافسة و كل حاجة ممكن تتغير في ماتش واحد فقط و اللي كان اول يبقي رابع و العكس صحيح".
أيام وتبدأ مباريات الجولة ال ٢٠ من بطولة الدوري المصري حيث تستهل الجولة بمواجهة الاهلي و زد علي استاد القاهرة الدولي.
وتختتم الجولة بمواجهة الاتحاد السكندري وغزل المحلة علي ملعب استاد الاسكندرية
مواعيد مباريات الجولة ال ٢٠ من بطولة الدوري المصري
السبت 28 فبراير
-الإسماعيلي × الجونة في تمام الساعة 9:30 مساء علي استاد الإسماعيلية.
-طلائع الجيش × حرس الحدود في تمام الساعة 9:30 مساء علي استاد جهاز الرياضة العسكري.
-الأهلي × زد في تمام الساعة 9:30 مساء علي استاد القاهرة.
-وادي دجلة × سيراميكا كليوباترا في تمام الساعة 9:30 مساء علي استاد السلام.
الأحد 1 مارس
-إنبي × المصري في تمام الساعة 9:30 مساء علي استاد السويس الجديد.
-بيراميدز × الزمالك في تمام الساعة 9:30 مساء علي استاد الدفاع الجوي.
مودرن سبورت × بتروجت في تمام الساعة 9:30 مساء علي استاد القاهرة
-البنك الأهلي × سموحة في تمام الساعة 9:30 مساء علي استاد هيئة قناة السويس
الإثنين 2 مارس
-الاتحاد السكندري × غزل المحلة في تمام الساعة 9:30 مساء علي استاد الإسكندرية