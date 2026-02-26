قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ننشر أول صورة للمتهمين في قضية السبّاح يوسف محمد من داخل قفص الاتهام
قرار جديد بشأن المتهم بقتل الطفلة قمر بعد انتهاك جسدها في المنيب
منتخب مصر يُواجه مالي بافتتاح مبارياته في النافذة الثانية لتصفيات كأس العالم للسلة
صندوق النقد الدولي يوافق على صرف 2.3 مليار دولار لمصر.. ونواب: يدعم قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الضغوط الخارجية
مديرة المتحف المصري ببرلين: العمارة عنصر أساسي في إبراز قيمة الحضارة المصرية
تقارير صحفية تكشف عن رغبة محمد صلاح بالبقاء في ليفربول
قلة تقدير.. كواليس الفرصة الأخيرة لتجديد عقد نجم سوبر في الأهلي
بالصور.. المدارس تصدر قرارات فصل لعشرات الطلاب بسبب الغياب
رماها في الترعة وضربها بالشوم.. الأمن يفحص فيديو اعتداء شخص على سيدة بدمنهور
من التوجيهات إلى التنفيذ.. مقترح برلماني لإقرار حزمة متكاملة لدعم وتمكين الشباب اقتصاديًا
خفقان النفس.. كيف تؤثر مشاهد العنف بمسلسلات رمضان على صحتنا النفسية؟
براءة الفنان شادي ألفونس من تهمة حيازة مواد مخدرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الغندور: كل حاجة ممكن تتغير في ماتش واحد من شدة المنافسة

الغندور
الغندور
باسنتي ناجي

علق الإعلامي خالد الغندور على أداء الأندية المصرية في الدوري.

الدوري المصري 

وكتب الغندور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"المركز الأول و الثاني ٣٧ نقطة و الثالث و الرابع ٣٦ نقطة و ده يدل على شدة المنافسة و كل حاجة ممكن تتغير في ماتش واحد فقط و  اللي كان اول يبقي رابع و العكس صحيح".

أيام وتبدأ مباريات الجولة ال ٢٠ من بطولة الدوري المصري حيث تستهل الجولة بمواجهة الاهلي و زد علي استاد القاهرة الدولي.

وتختتم الجولة بمواجهة الاتحاد السكندري وغزل المحلة علي ملعب استاد الاسكندرية

مواعيد مباريات الجولة ال ٢٠ من بطولة الدوري المصري

السبت 28 فبراير

-الإسماعيلي × الجونة في تمام الساعة 9:30 مساء علي استاد الإسماعيلية.

-طلائع الجيش × حرس الحدود في تمام الساعة 9:30 مساء علي استاد جهاز الرياضة العسكري.

-الأهلي × زد في تمام الساعة 9:30 مساء علي استاد القاهرة.

-وادي دجلة × سيراميكا كليوباترا في تمام الساعة 9:30 مساء  علي استاد السلام.

الأحد 1 مارس

-إنبي × المصري في تمام الساعة 9:30 مساء علي استاد السويس الجديد.

-بيراميدز × الزمالك في تمام الساعة 9:30 مساء علي استاد الدفاع الجوي.

مودرن سبورت × بتروجت في تمام الساعة 9:30 مساء  علي استاد القاهرة

-البنك الأهلي × سموحة في تمام الساعة 9:30 مساء علي  استاد هيئة قناة السويس

الإثنين 2 مارس

-الاتحاد السكندري × غزل المحلة في تمام الساعة 9:30 مساء  علي استاد الإسكندرية

الغندور الاهلي الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المجنى عليها فاطمة خليل ضحية بورسعيد وخطيبها

ذهبت للفطار في منزل خطيبها فعادت جثة.. الحكاية الكاملة للغز مقتل عروس بورسعيد

حالة الطقس

أمطار وشبورة مائية تضرب القاهرة والمحافظات اليوم.. والأرصاد تصدر تحذيرا

شوبير

شوبير يصدم الجماهير بشأن عقوبات مباراة الأهلي والجيش الملكي

عيد ميلاد ميدو

شيكابالا وإكرامي وحازم إمام .. نجوم كرة القدم وزوجاتهم في حفل عيد ميلاد ميدو

دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا| الأندية المتأهلة إلى دور الـ 16 للبطولة

صورة ارشيفية

موعد صرف معاشات شهر مارس لـ 11.5 مليون مواطن

المتهمة

خلاف على حضانة طفل.. القبض على سيدة تعدت على سائق توك توك بسلاح أبيض

كيم جو-آي

ابنة زعيم كوريا الشمالية تقود القوات النووية في عمر الـ 13

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

الدراما السوداء وتأثيرها الخطير على سلوك الأجيال الجديدة.. فيديو

أرشيفية

الأزهر الشريف: الصلاة نور القلوب ونجاة العبد يوم القيامة

صورة أرشيفية

مرورياً.. هل يختلف نهار رمضان عن ليله؟.. فيديو

بالصور

حملات لضبط التوك توك والدراجات النارية والسرفيس غير الملتزمين بالشرقية

توك توك
توك توك
توك توك

لعزومات رمضان.. طريقة عمل باذنجان محشي باللحمة والجبنة

طريقة عمل باذنجان محشي باللحمة والجبنة فى الفرن
طريقة عمل باذنجان محشي باللحمة والجبنة فى الفرن
طريقة عمل باذنجان محشي باللحمة والجبنة فى الفرن

سحور ميدو يجمع حازم إمام وحسام غالي وشيكابالا

سحور ميدو
سحور ميدو
سحور ميدو

بالقفاطين.. إلهام شاهين وهالة سرحان وبوسي في سحور رمضاني

إلهام شاهين وهالة سرحان وبوسي في سحور رمضاني
إلهام شاهين وهالة سرحان وبوسي في سحور رمضاني
إلهام شاهين وهالة سرحان وبوسي في سحور رمضاني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد