الإنفاق على الجيش أهم استثمار.. أحمد موسى: عندنا جيش قوي يمتلك قوة ردع

علق الإعلامي أحمد موسى، على الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران صباح اليوم واستهداف إيران للقواعد الأمريكية في المنطقة.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" أهم إنفاق واستثمار هو الإنفاق على الجيش، عندك جيش قوي ويملك قوة ردع تقدر تحمي بلدك، يعني أمنك واستقرارك، لو عايز تتكلم في حاجة اتكلم على التوجيه والإنفاق على القوات المسلحة، لأن الضعيف فيها مش هيكون موجودًا.

وأردف: «لو هعملوا تحييد جوي في إيران هتتحول لتكون مثل غزة، ولازم إيران ترد وتضرب تل أبيب، وطالما مفيش رد قوي إسرائيل ستفعل ما تريد، ولكن الرد الحالي دون تأثير قوي مثل رد الفعل مثلما حدث في يونيو».

وأكمل: ما تقوم به إيران من استهداف الدول العربية في منتهى الخطورة، أنتم عدوكم إسرائيل، عندك إسرائيل اضربها، عندك أذرع لازم تتحركوا، هتتحركوا متى؟ أنت بتضرب الدول العربية ليه، هما اعتدوا عليك؟ دلوقتي في اعتداء جديد على الدول العربية، أنت عندك مشكلة مع العالم العربي ولا إسرائيل؟ روح اضربها.

وأردف: مصر حذرت أكثر من مرة من خطورة التصعيد، دلوقتي بيتكلموا على غلق مضيق هرمز، وده ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار البترول للبرميل لـ20 دولارًا على الأقل.

وأشار أحمد موسى إلى أن ترامب وإسرائيل يزعمان مقتل المرشد الإيراني، وصمت إيران الشديد يجعل روايتهما صحيحة.

