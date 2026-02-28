علق الإعلامي أحمد موسى، على الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران صباح اليوم واستهداف إيران للقواعد الأمريكية في المنطقة.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الرئيس السيسي يهتم بمتابعة توافر مخزون استراتيجي من كافة السلع والمواد البترولية".



وتابع:" الرئيس السيسي حريص على بناء قوات مسلحة قوية وعمل اتفاقيات لتنويع مصادر التسليح ".



وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "الرئيس السيسي كان حريصا على بناء وتطوير قدرات القوات المسلحة المصرية".

وقال موسى: "النهاردة مفيش حاجة اسمها الأمم المتحدة او مجلس الامن والعدالة الدلوية انتهت ويتبقى مبدأ البقاء للأقوى وتواجد البلطجة حول العالم ".