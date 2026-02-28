حالة الطقس غدا.. الأرصاد تتوقع أجواء باردة وصقيعًا

حالة الطقس غدا .. توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس غد الأحد مائل للبرودة على أغلب الأنحاء نهارًا، ويكون طقس شديد البرودة على أغلب الأنحاء كما توجد فرص لتكون الصقيع على المزروعات وسط سيناء.

الظواهر الجوية غدا

بشأن أبرز الظواهر الجوية، يتوقع الخبراء وجود فرص هطول أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وفرص هطول أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة، مع فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة، إلى نشاط رياح على مناطق السواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

حالة البحر المتوسط

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

حالة البحر الأحمر

بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من 1.75 متر إلى مترين ونصف الرياح السطحية شمالية غربية.

حالة خليج السويس

بالنسبة لحالة خليج السويس تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة غدا في محافظات ومدن مصر

المدينة - العظمى - الصغرى

القاهرة 17 10

العاصمة الجديدة 18 09

6 أكتوبر 18 09

بنهــــا 17 10

دمنهور 16 10

وادي النطرون 16 09

كفر الشيخ 17 11

بلطيم 17 09

المنصورة 17 10

الزقازيق 18 10

شبين الكوم 17 09

طنطا 17 09

دمياط 17 12

بورسعيد 17 13

الإسماعيلية 18 09

السويس 18 10

العريش 18 09

رفح 17 08

رأس سدر 19 10

نخل 17 04

كاترين 12 00

الطور 21 12

طابا 17 09

شرم الشيخ 22 13

الغردقة 21 12

الإسكندرية 18 12

العلمين الجديدة 17 11

مطروح 17 11

السلوم 17 11

سيوة 19 05

رأس غارب 21 12

سفاجا 22 13

مرسى علم 23 14

شلاتين 25 17

حلايب 23 18

أبو رماد 23 16

مرسى حميرة 22 18

أبرق 24 14

جبل علبة 23 15

رأس حدربة 22 18

الفيوم 18 08

بني سويف 19 07

المنيا 19 06

أسيوط 19 06

سوهاج 20 08

قنا 22 10

الأقصر 22 09

أسوان 22 10

الوادي الجديد 21 07

أبو سمبل 22 10

درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية

المدينة - العظمى – الصغرى

مكة 30 18

المدينة 27 14

الرياض 27 13

المنامة 25 20

أبو ظبي 33 22

الدوحة 27 19

الكويت 24 13

دمشق 12 02

بيروت 16 11

عمان 11 02

القدس 12 04

غزة 16 10

بغداد 18 06

مسقط 28 22

صنعاء 25 10

الخرطوم 29 15

طرابلس 21 12

تونس 22 11

الجزائر 16 10

الرباط 22 11

درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم

المدينة - العظمى - الصغرى

أنقرة 08 02-

إسطنبول 09 03

إسلام آباد 28 11

نيودلهي 32 16

جاكرتا 32 25

بكين 07 01

كوالالمبور 33 24

طوكيو 17 10

أثينا 15 06

روما 17 08

باريس 15 05

مدريد 16 06

برلين 14 03

لندن 13 07

مونتريال 03- 10-

موسكو 03 00-

نيويورك 03 01-

واشنطن 11 03

نواكشوط 29 17

أديس أبابا 25 13