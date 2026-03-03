قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: انسحابي من اتفاق أوباما منع إيران من امتلاك سلاح نووي
قفزة حادة في أسعار الرحلات بين آسيا وأوروبا بعد إغلاق مراكز الطيران الخليجية
موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 13 رمضان 2026 في جميع محافظات مصر
كندا.. سفارة جديدة تغلق أبوابها في السعودية
الخارجية الأمريكية تأمر بإجلاء موظفيها من 3 دول إضافية
ترامب: ردنا على مهاجمة سفارتنا في الرياض سيتضح "قريبا"
بعد انسحاب الجيش اللبناني.. قرار عاجل من نتنياهو يخص بيروت
سماع دوي انفجارات في مدينتي أصفهان وشيراز الإيرانيتين
نتنياهو: هاجمنا إيران قبل أن تصبح قدراتها النووية "محصنة"
قطر: التصدي لطائرتين مقاتلتين و98 صاروخا باليستيا منذ بدء الهجمات الإيرانية
الهجوم بمسيرات على أحد أكبر مشروعات تخزين النفط الخام في الشرق الأوسط
عضو في مجلس الخبراء : اختيار المرشد الإيراني الجديد لن يستغرق وقتاً
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

شبورة مائية ونشاط للرياح.. حالة الطقس في مصر خلال الـ 6 أيام المقبلة

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية تفاصيل حالة الطقس في مصر خلال الستة أيام المقبلة، بداية من اليوم الثلاثاء 3 مارس 2026 وحتى الأحد 8 مارس 2026، مشيرة إلى استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس مائل للدفء نهارًا وشديد البرودة ليلًا، مع تكون شبورة مائية في الصباح الباكر ونشاط للرياح على بعض المناطق.

ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري

أوضحت الهيئة أن البلاد تشهد خلال الفترة المشار إليها تحسنًا نسبيًا في الأحوال الجوية، حيث تسجل درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى والوجه البحري نحو 21 درجة مئوية، وسط أجواء مائلة للدفء خلال ساعات النهار.

وفي المقابل، تستمر الأجواء شديدة البرودة خلال فترات الليل والصباح الباكر على معظم أنحاء الجمهورية، ما يستدعي ارتداء الملابس الثقيلة خاصة خلال الساعات المتأخرة من الليل.

شبورة مائية كثيفة في الصباح الباكر

وأشارت الهيئة إلى تكون شبورة مائية خلال الفترة من الساعة 4 وحتى 9 صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ووسط سيناء، ومدن القناة، وشمال الصعيد.

ودعت الهيئة قائدي المركبات إلى توخي الحذر أثناء القيادة في فترات تكون الشبورة، واتباع تعليمات المرور حفاظًا على سلامة الجميع.

فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية والبحر الأحمر

وفيما يتعلق بحالة الطقس اليوم الثلاثاء، أوضحت الهيئة وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وقد تكون متوسطة أحيانًا بنسبة حدوث تقترب من 20%.

كما توجد فرص لسقوط أمطار خفيفة بنسبة 20% تقريبًا على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة، إضافة إلى فرص ضعيفة جدًا لأمطار خفيفة بنسبة 10% تقريبًا على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة.

نشاط للرياح على عدة مناطق بالجمهورية

تشهد بعض المناطق نشاطًا للرياح على فترات متقطعة، خاصة على القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وهو ما قد يزيد من الإحساس ببرودة الطقس خلال ساعات الليل.

كما توقعت الهيئة استمرار نشاط الرياح خلال الفترة من الأربعاء 4 مارس وحتى الأحد 8 مارس 2026 على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء.

تحذيرات ونصائح للمواطنين

ناشدت الهيئة المواطنين بضرورة متابعة النشرات الجوية بشكل مستمر، خاصة في ظل التقلبات الجوية التي قد تشهدها بعض المناطق، مع الالتزام بالإرشادات المرورية خلال فترات الشبورة المائية.

وتؤكد الهيئة أن الأجواء العامة خلال الأيام المقبلة تميل إلى الاستقرار النسبي، مع استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة، مع بقاء الطقس باردًا ليلًا على أغلب الأنحاء.

الطقس حالة الطقس الطقس اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة التموين

منحة التموين 400 جنيه.. كيفيه الحصول عليها واعرف نزلت ولا لأ

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في البنوك الثلاثاء 3-3-2026

الدولار

صعود سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 3-3-2026

محمد صلاح

قرار مفاجئ من ليفربول بشأن مستقبل محمد صلاح

مي عمر ومحمد سامي

محمد سامي يعلن انتهاء تصوير الست موناليزا: تصدرنا من أول حلقة

الصلاة

سرحت في الصلاة ونسيت أنا في الركعة الكام؟ علي جمعة يجيب

أسعار الدواجن

بكام الفراخ النهارده.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء بالبورصة والأسواق

تقديم الساعة

تقديم الساعة 60 دقيقة رسميًا لبدء التوقيت الصيفي.. هل يكون في العيد؟

ترشيحاتنا

فتة الباذنجان

فتة الباذنجان.. وصفة رمضانية سهلة ولذيذة للعزومات

أقراص البطاطس

هنتسحر ايه النهاردة.. فول بالزيت الحار وأقراص البطاطس

بلح الشام

طريقة عمل بلح الشام بمذاق شهي

بالصور

أطعمة تخدع إحساسك بالجوع لساعات في رمضان

أطعمة تخدع إحساسك بالجوع لساعات في رمضان
أطعمة تخدع إحساسك بالجوع لساعات في رمضان
أطعمة تخدع إحساسك بالجوع لساعات في رمضان

جفاف العين فى رمضان.. 3 أعراض لا تغفلها

جفاف العين فى رمضان
جفاف العين فى رمضان
جفاف العين فى رمضان

ماذا يحدث للكبد خلال 30 يوم صيام؟ مفاجآت علمية قد لا تعرفها

ماذا يحدث للكبد خلال 30 يوم صيام؟
ماذا يحدث للكبد خلال 30 يوم صيام؟
ماذا يحدث للكبد خلال 30 يوم صيام؟

هل النوم بعد السحور يضر بالجسم؟.. طبيب يكشف الحقيقة

هل النوم بعد السحور يضر بالجسم؟ طبيب يكشف الحقيقة
هل النوم بعد السحور يضر بالجسم؟ طبيب يكشف الحقيقة
هل النوم بعد السحور يضر بالجسم؟ طبيب يكشف الحقيقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف يصنع الرجل حضوره في قلب المرأة؟

المزيد