شبورة مائية ونشاط للرياح.. حالة الطقس في مصر خلال الـ 6 أيام المقبلة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية تفاصيل حالة الطقس في مصر خلال الستة أيام المقبلة، بداية من اليوم الثلاثاء 3 مارس 2026 وحتى الأحد 8 مارس 2026، مشيرة إلى استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس مائل للدفء نهارًا وشديد البرودة ليلًا، مع تكون شبورة مائية في الصباح الباكر ونشاط للرياح على بعض المناطق.

ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري

أوضحت الهيئة أن البلاد تشهد خلال الفترة المشار إليها تحسنًا نسبيًا في الأحوال الجوية، حيث تسجل درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى والوجه البحري نحو 21 درجة مئوية، وسط أجواء مائلة للدفء خلال ساعات النهار.

وفي المقابل، تستمر الأجواء شديدة البرودة خلال فترات الليل والصباح الباكر على معظم أنحاء الجمهورية، ما يستدعي ارتداء الملابس الثقيلة خاصة خلال الساعات المتأخرة من الليل.

شبورة مائية كثيفة في الصباح الباكر

وأشارت الهيئة إلى تكون شبورة مائية خلال الفترة من الساعة 4 وحتى 9 صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ووسط سيناء، ومدن القناة، وشمال الصعيد.

ودعت الهيئة قائدي المركبات إلى توخي الحذر أثناء القيادة في فترات تكون الشبورة، واتباع تعليمات المرور حفاظًا على سلامة الجميع.

فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية والبحر الأحمر

وفيما يتعلق بحالة الطقس اليوم الثلاثاء، أوضحت الهيئة وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وقد تكون متوسطة أحيانًا بنسبة حدوث تقترب من 20%.

كما توجد فرص لسقوط أمطار خفيفة بنسبة 20% تقريبًا على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة، إضافة إلى فرص ضعيفة جدًا لأمطار خفيفة بنسبة 10% تقريبًا على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة.

نشاط للرياح على عدة مناطق بالجمهورية

تشهد بعض المناطق نشاطًا للرياح على فترات متقطعة، خاصة على القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وهو ما قد يزيد من الإحساس ببرودة الطقس خلال ساعات الليل.

كما توقعت الهيئة استمرار نشاط الرياح خلال الفترة من الأربعاء 4 مارس وحتى الأحد 8 مارس 2026 على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء.

تحذيرات ونصائح للمواطنين

ناشدت الهيئة المواطنين بضرورة متابعة النشرات الجوية بشكل مستمر، خاصة في ظل التقلبات الجوية التي قد تشهدها بعض المناطق، مع الالتزام بالإرشادات المرورية خلال فترات الشبورة المائية.

وتؤكد الهيئة أن الأجواء العامة خلال الأيام المقبلة تميل إلى الاستقرار النسبي، مع استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة، مع بقاء الطقس باردًا ليلًا على أغلب الأنحاء.