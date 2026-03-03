قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قفزة حادة في أسعار الرحلات بين آسيا وأوروبا بعد إغلاق مراكز الطيران الخليجية
موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 13 رمضان 2026 في جميع محافظات مصر
كندا.. سفارة جديدة تغلق أبوابها في السعودية
الخارجية الأمريكية تأمر بإجلاء موظفيها من 3 دول إضافية
ترامب: ردنا على مهاجمة سفارتنا في الرياض سيتضح "قريبا"
بعد انسحاب الجيش اللبناني.. قرار عاجل من نتنياهو يخص بيروت
سماع دوي انفجارات في مدينتي أصفهان وشيراز الإيرانيتين
نتنياهو: هاجمنا إيران قبل أن تصبح قدراتها النووية "محصنة"
قطر: التصدي لطائرتين مقاتلتين و98 صاروخا باليستيا منذ بدء الهجمات الإيرانية
الهجوم بمسيرات على أحد أكبر مشروعات تخزين النفط الخام في الشرق الأوسط
عضو في مجلس الخبراء : اختيار المرشد الإيراني الجديد لن يستغرق وقتاً
هل كثرة المضمضة في نهار رمضان تفسد الصيام؟.. مجدي عاشور يجيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأرصاد تُعلن بدء تحسن تدريجي في درجات الحرارة اعتباراً من اليوم

حالة الطقس
حالة الطقس

توقعت هيئة الأرصاد الجوية تحسنا نسبيا في الأحوال الجوية  على أغلب الأنحاء اعتباراً من اليوم الثلاثاء.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء، ارتفاع طفيف وتدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراواح من 2 إلى 4 درحات، ليسود طقس شديد البرودة في الصباح الباكر مائل للدفء الى دافىء نهارا،بينما يسود طقس شديد البرودة ليلا، كما توجد فرص لتكيون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

الظواهر الجوية

وعن الظواهر الجوية فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري قد متوسطة أحيانا بنسبة حدوث 20% تقريبا على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة، وتتكون شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر واتجاه الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر وخليج السويس مضطربة وارتفاع الموج من 2.5 إلى 3 أمتار ونصف واتجاه الرياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:


المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 21 10

العاصمة الإدارية 20 09

6 أكتوبر 17 08

بنهــــا 19 09

دمنهور 20 10

وادي النطرون 20 09

كفر الشيخ 19 08

بلطيم 19 09

المنصورة 21 10

الزقازيق 20 10

شبين الكوم 20 09

طنطا 20 08

دمياط 19 12

بورسعيد 210 13

الإسماعيلية 22 09

السويس 21 10

العريش 20 11

رفح 19 09

رأس سدر 20 10

نخل 17 05

كاترين 11 02

الطور 20 12

طابا 18 10

شرم الشيخ 23 14

الغردقة 21 13

الإسكندرية 20 11

العلمين 19 10

مطروح 19 11

السلوم 18 10

سيوة 20 08

رأس غارب 21 12

سفاجا 22 13

مرسى علم 24 14

شلاتين 26 16

حلايب 22 18

أبو رماد 23 16

مرسى حميرة 22 18

أبــــــرق 24 14

جبل علبة 23 15

رأس حدربة 22 18

الفيوم 20 09

بني سويف 20 09

المنيا 21 08

أسيوط 21 07

سوهاج 22 09

قنا 24 10

الأقصر 25 09

أسوان 25 11

الوادي الجديد 22 08

أبوسمبل 24 12

الظواهر الجوية درجات الحرارة طقس شديد البرودة أمطار شبورة مائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة التموين

منحة التموين 400 جنيه.. كيفيه الحصول عليها واعرف نزلت ولا لأ

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في البنوك الثلاثاء 3-3-2026

الدولار

صعود سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 3-3-2026

محمد صلاح

قرار مفاجئ من ليفربول بشأن مستقبل محمد صلاح

الصلاة

سرحت في الصلاة ونسيت أنا في الركعة الكام؟ علي جمعة يجيب

مي عمر ومحمد سامي

محمد سامي يعلن انتهاء تصوير الست موناليزا: تصدرنا من أول حلقة

أسعار الدواجن

بكام الفراخ النهارده.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء بالبورصة والأسواق

تقديم الساعة

تقديم الساعة 60 دقيقة رسميًا لبدء التوقيت الصيفي.. هل يكون في العيد؟

ترشيحاتنا

خلال اجتماع لجنة الإعلام بمجلس النواب

إعلام النواب: منع الإعلانات ذات الإيحاءات الجنسية.. وضوابط لبيع «الهواء» لغير المتخصصين

أمير أحمد الجزار، عضو مجلس النواب

اقتراح برغبة بشأن إحلال وتجديد محطة قطار منشأة سلطان بمركز منوف

الرئيس السيسي

برلماني: كلمة الرئيس السيسي رسالة حسم للخارج وطمأنة قوية للداخل

بالصور

أطعمة تخدع إحساسك بالجوع لساعات في رمضان

أطعمة تخدع إحساسك بالجوع لساعات في رمضان
أطعمة تخدع إحساسك بالجوع لساعات في رمضان
أطعمة تخدع إحساسك بالجوع لساعات في رمضان

جفاف العين فى رمضان.. 3 أعراض لا تغفلها

جفاف العين فى رمضان
جفاف العين فى رمضان
جفاف العين فى رمضان

ماذا يحدث للكبد خلال 30 يوم صيام؟ مفاجآت علمية قد لا تعرفها

ماذا يحدث للكبد خلال 30 يوم صيام؟
ماذا يحدث للكبد خلال 30 يوم صيام؟
ماذا يحدث للكبد خلال 30 يوم صيام؟

هل النوم بعد السحور يضر بالجسم؟.. طبيب يكشف الحقيقة

هل النوم بعد السحور يضر بالجسم؟ طبيب يكشف الحقيقة
هل النوم بعد السحور يضر بالجسم؟ طبيب يكشف الحقيقة
هل النوم بعد السحور يضر بالجسم؟ طبيب يكشف الحقيقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف يصنع الرجل حضوره في قلب المرأة؟

المزيد