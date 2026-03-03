قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيران تعلن مقتل 5 من أفراد الحرس الثوري في هجمات أمريكية إسرائيلية
استهداف منشأتين من وحدة الحوسبة السحابية التابعة لأمازون بالإمارات
هل تسقط زكاة الفطر عن المديون؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل
اليوم.. آخر فرصة لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2026 بموقع وزارة التربية والتعليم
صلاة الضحى في رمضان.. ثوابها حجة وتشهدها الملائكة بهذه الساعة
ترامب: نمتلك إمدادات غير محدودة من الأسلحة.. ويمكن خوض الحروب إلى الأبد
بعد تعرضها لهجوم.. السفارة الأمريكية في الرياض تعلن الإغلاق المؤقت
احذر.. 10 أفعال في رمضان تجعل الله لا يلتفت لصيامك ولا يقبله منك
وزير الخارجية يبحث مع نظيريه من بلغاريا والجبل الأسود التصعيد العسكري بالمنطقة
الحرس الثورى: عدد قتلى وجرحى العسكريين الأمريكيين بلغ 650 خلال يومين
حزب الله يتبنى إطلاق مسيّرات استهدفت مواقع رادارات وغرف تحكم في شمال إسرائيل
عصمت: العاملون بالكهرباء قادرون على تأمين التغذية الكهربائية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

هند سعيد صالح ترد على اتهامها بالعقوق: دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب

سعيد صالح وابنته
سعيد صالح وابنته
يارا أمين

أعربت هند سعيد صالح، ابنة الفنان الراحل سعيد صالح، عن استيائها من تداول تصريحات منسوبة إليها بشكل مجتزأ عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن ما تم نشره تسبب في موجة من الهجوم والانتقادات ضدها.

وكتبت هند عبر حسابها الشخصي بموقع فيسبوك أن شخصين  أو أكثر  قاما بنشر صورة من صفحة لا تعرفها، مع اقتباس جزء من حديث سابق لها خلال حوار أجرته في أغسطس 2024 مع الصحفي والناقد جمال عبد القادر، وذلك بالتزامن مع ذكرى وفاة والدها.

وأوضحت أن حديثها كان عن فترة سجن والدها، مشيرة إلى أنها وصفت تلك المرحلة بأنها كانت “منحة قربته من ربنا”، إلا أن اجتزاء الكلام – بحسب تعبيرها – أدى إلى سيل من التعليقات المسيئة واتهامها بأنها “ابنة عاق”.

وأضافت: “ليه ؟ عموما اللّٰه أعلم بالنوايا ربنا بس اللى عالم قدر حبى لأبويا و قدر حزنى عليه و افتقادى له مهما عدت سنين”.

واختتمت: "ومتشكرة على الحسنات المجانية اللى جاتلى من حيث لا أدرى و أنا فى حالى وحابة أفكركم ان دعوة المظلوم ليس بينها وبين اللّٰه حجاب واحنا فى أحب الأيام اللّٰه”.

سعيد صالح

وُلِد سعيد صالح  في 31 يوليو 1940 بقرية مجيريا في محافظة المنوفية، وكان خريج كلية الآداب بجامعة القاهرة عام 1960. 

بدأ مسيرته الفنية بعد اكتشافه من الفنان حسن يوسف، حيث قدمه في مسرح التلفزيون من خلال مسرحية “هالو شلبي” ثم كانت الانطلاقة الحقيقية في “مدرسة المشاغبين” عام 1973، ليشارك بعدها في أكثر من 300 مسرحية، من أبرزها: العيال كبرت، كعبلون، نحن نشكر الظروف، كرنب زبادي، حلو الكلام، غراميات عفيفي، وسري جدا جدا.

كما قدّم حوالي 500 فيلم، وقال ذات مرة في تصريح: “إذا أنتجت السينما المصرية 1500 فيلم، نصيبي منها الثلث”.

ومن أشهر أفلامه: "سلام يا صاحبي، القط أصله أسد، درب اللبانة، الهلفوت، على باب الوزير، المشبوه، 424، وغيرها.

هند سعيد صالح الراحل سعيد صالح مسرحية “هالو شلبي” مدرسة المشاغبين العيال كبرت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة التموين

منحة التموين 400 جنيه.. كيفيه الحصول عليها واعرف نزلت ولا لأ

الأرصاد

بعد برودة اليوم.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات غدًا

نور وزوجها الراحل

وفاة رجل الأعمال السوري يوسف أنطاكي زوج الفنانة اللبنانية نور

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في البنوك الثلاثاء 3-3-2026

محمد صلاح وشقيقته

مصدومين.. شقيقة محمد صلاح بعد الفيديو المتداول لبناته على تيك توك

محمد صلاح

قرار مفاجئ من ليفربول بشأن مستقبل محمد صلاح

الصلاة

سرحت في الصلاة ونسيت أنا في الركعة الكام؟ علي جمعة يجيب

مي عمر ومحمد سامي

محمد سامي يعلن انتهاء تصوير الست موناليزا: تصدرنا من أول حلقة

ترشيحاتنا

فتة الباذنجان

فتة الباذنجان.. وصفة رمضانية سهلة ولذيذة للعزومات

أقراص البطاطس

هنتسحر ايه النهاردة.. فول بالزيت الحار وأقراص البطاطس

بلح الشام

طريقة عمل بلح الشام بمذاق شهي

بالصور

ارتفاع مبيعات سيارات "تاتا موتورز" الهندية خلال الشهر الماضي

تاتا موتورز
تاتا موتورز
تاتا موتورز

سعر بيجو 206 موديل 2001 المستعملة

بيجو 206 موديل 2001
بيجو 206 موديل 2001
بيجو 206 موديل 2001

فولكس فاجن بولو 2026 تتحدى الكبار بأداء ألماني وتقنيات متطورة

فولكس فاجن بولو
فولكس فاجن بولو
فولكس فاجن بولو

تراجع حاد في مبيعات بي واي دي خلال فبراير.. وانخفاض بنسبة 41% وسط تباطؤ الطلب

BYD
BYD
BYD

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف يصنع الرجل حضوره في قلب المرأة؟

المزيد