هند سعيد صالح ترد على اتهامها بالعقوق: دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب

أعربت هند سعيد صالح، ابنة الفنان الراحل سعيد صالح، عن استيائها من تداول تصريحات منسوبة إليها بشكل مجتزأ عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن ما تم نشره تسبب في موجة من الهجوم والانتقادات ضدها.

وكتبت هند عبر حسابها الشخصي بموقع فيسبوك أن شخصين أو أكثر قاما بنشر صورة من صفحة لا تعرفها، مع اقتباس جزء من حديث سابق لها خلال حوار أجرته في أغسطس 2024 مع الصحفي والناقد جمال عبد القادر، وذلك بالتزامن مع ذكرى وفاة والدها.

وأوضحت أن حديثها كان عن فترة سجن والدها، مشيرة إلى أنها وصفت تلك المرحلة بأنها كانت “منحة قربته من ربنا”، إلا أن اجتزاء الكلام – بحسب تعبيرها – أدى إلى سيل من التعليقات المسيئة واتهامها بأنها “ابنة عاق”.

وأضافت: “ليه ؟ عموما اللّٰه أعلم بالنوايا ربنا بس اللى عالم قدر حبى لأبويا و قدر حزنى عليه و افتقادى له مهما عدت سنين”.

واختتمت: "ومتشكرة على الحسنات المجانية اللى جاتلى من حيث لا أدرى و أنا فى حالى وحابة أفكركم ان دعوة المظلوم ليس بينها وبين اللّٰه حجاب واحنا فى أحب الأيام اللّٰه”.

سعيد صالح

وُلِد سعيد صالح في 31 يوليو 1940 بقرية مجيريا في محافظة المنوفية، وكان خريج كلية الآداب بجامعة القاهرة عام 1960.

بدأ مسيرته الفنية بعد اكتشافه من الفنان حسن يوسف، حيث قدمه في مسرح التلفزيون من خلال مسرحية “هالو شلبي” ثم كانت الانطلاقة الحقيقية في “مدرسة المشاغبين” عام 1973، ليشارك بعدها في أكثر من 300 مسرحية، من أبرزها: العيال كبرت، كعبلون، نحن نشكر الظروف، كرنب زبادي، حلو الكلام، غراميات عفيفي، وسري جدا جدا.

كما قدّم حوالي 500 فيلم، وقال ذات مرة في تصريح: “إذا أنتجت السينما المصرية 1500 فيلم، نصيبي منها الثلث”.

ومن أشهر أفلامه: "سلام يا صاحبي، القط أصله أسد، درب اللبانة، الهلفوت، على باب الوزير، المشبوه، 424، وغيرها.