كل حاجة ناقصة وإنتي مش جنبي.. ابنة سعيد صالح تحيي ذكرى ميلاده

أحيت هند سعيد ابنة الفنان الراحل سعيد صالح، ذكرى ميلاد والدها، ونشرت صورة تجمعهما سويًا على حسابها الشخصي بموقع فيسبوك وعلقت قائلة: “كل حاجة ناقصة حاجة وانت مش جنبي حبيبي”.

سعيد صالح

ووُلِد سعيد صالح في 31 يوليو 1940 بقرية مجيريا في محافظة المنوفية، وكان خريج كلية الآداب بجامعة القاهرة عام 1960

وبدأ مسيرته الفنية بعد اكتشافه من الفنان حسن يوسف، حيث قدمه في مسرح التلفزيون من خلال مسرحية “هالو شلبي” ثم كانت الانطلاقة الحقيقية في “مدرسة المشاغبين” عام 1973.

ليشارك بعدها في أكثر من 300 مسرحية، من أبرزها: العيال كبرت، كعبلون، نحن نشكر الظروف، كرنب زبادي، حلو الكلام، غراميات عفيفي، ووسري جدا جدا

كما قدّم حوالي 500 فيلمًا، وقال ذات مرة في تصريح: “إذا أنتجت السينما المصرية 1500 فيلم، نصيبي منها الثلث”.

ومن أشهر أفلامه: "سلام يا صاحبي، القط أصله أسد، درب اللبانة، الهلفوت، على باب الوزير، المشبوه، 424، المشبوه، وغيرها.