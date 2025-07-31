كان بيحب يقرب من الناس.. هند سعيد صالح تستعيد ذكرياتها مع سلطان الكوميديا

استعادت هند سعيد صالح، ابنة الفنان سعيد صالح، ذكرياتها مع والدها كأب فى ذكرى ميلاده، قائلة: “كل عيد له كان يكون عيد بالنسبة لي ومن حوله وبالنسبة لمحافظة الإسكندرية، لأنه فى الغالب يكون فى مسرح الإسكندرية كل عام”.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولى”: “فى الغالب المحافظة كلها ليس فقط الفنانين يحتفلون به، وهذا اليوم كان يوم فرحة بمعناه، ويوم 1 أغسطس ذكري وفاته، وبالتالي لدي مشاعر مختلطة”.

وتابعت: “كان والدي بيحب يقرب من الناس، والناس مكنتش بتحبه علشان الكوميديا، ولكن على إنه أخوهم”.