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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

هند سعيد صالح تحكي عن موقف جمعها بالراحل سامح عبد العزيز

سامح عبد العزيز
سامح عبد العزيز
يمنى عبد الظاهر

نعت هند نجلة الفنان الراحل سعيد صالح، المخرج الراحل سامح عبدالعزيز، وذلك بعد أن وافته المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس إثر إصابته بفيروس في الدم، عن عمر يناهز الـ49 عاما.

وكتبت “هند” عن موقف جمعها بالمخرج الراحل سامح عبدالعزيز خلال تصويرهما فيلم الفرح، عبر “فيسبوك” قائلة: "دخل عليا مرة المونتاچ في فيلم الفرح، كنت مونتير مساعد لصديقى المونتير عمرو عاصم، قاعدة مركزة وبشتغل وأنا لما بشتغل بتركيز بتخض لما حد يعطس جنبى".

وأضافت: "فتح باب وحدة المونتاچ فتحة مخبرين وقالى: يا سلطانة (هو كان مسمينى كده عشان الكليب الشرقى الشهير اللى عملته) مدام إسعاد جاية تتفرج النهارده على الفيلم عشان التوزيع، قولتله جاهزين يا أستاذ لا تقلق كله تحت السيطرة ومجهزالها التايم لاين، قالى لا تايم لاين إيه؟ انا عايزها تتفرج لحد قبل ما زينهم (خالد الصاوى) يقول ياريتني ما كنت سمعت كلامكم، قولتله حاضر بس ليه الساسبنس ده؟".

وتابعت: “قالى مش عارف أهى فكرة وجاتلى وهنقفل عند الآية القرآنية وخليها تتفاجئ بالنهاية الحقيقية في العرض الخاص، وقفلت عند الجزء اللى طلبه وشيلت النهاية الحقيقية في تايم لاين تانى لحد ما الضيوف يمشوا، كان كل شوية كان يقلد بابا في مشهد (بركة السبع جت؟) ويفتح عليا باب الوحدة ويقولى: مدام إسعاد جت؟”
وأضافت: “مدام إسعاد يونس جت واتفرجت وعجبها الفيلم وقالت فيه أشعار وهو واقف من وراها عمال يغمزلي ويضحك (ضحكنا عليها وكده) لما الناس مشيت قالى عندى ليكى مفاجأة قلتله خير؟ قالى في العرض الخاص هتعرفيها، اكتشفت إنه كان كاتب اسمى في لوحة لوحدى في تتر البداية تقديرا لمجهودي لأن الفيلم فعلا كان تركيبه صعب”.

واختتمت: "طبعا فرحتى كانت أكبر من أي فرحة لأن بابا وهو بيشوف اسم بنته في العرض الخاص لفيلم مهم زى ده كانت كبيرة لدرجة البكاء، ده غير انه في ٢٠٠٩ مكانش فيه مساعدين بيتكتبوا في تتر البداية، واللي في الوسط هيفهم قصدى، دى حاجة بسيطة اوى من مواقف وقف فيها سامح عبدالعزيز معايا من غير ما أطلب شكرا يا سامح، ربنا يرحمك ويغفرلك ويجعل الليلة أجمل لياليك ويرزقك الجنة".

جنازة المخرج سامح عبد العزيز

شهدت الجنازة حضورا كبيرا من زملاء المخرج الراحل بالوسط الفني وأفراد أسرته، في مقدمتهم الفنانة روبي، طليقته ووالدة ابنته «طيبة»، بجانب الفنانين محمد هنيدي وسلوى عثمان وريهام حجاج وعلاء مرسي وأحمد خالد صالح وهنادي مهنا والمنتج أحمد السبكي والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية.

كما حرص المنتج عصام إمام والفنانون صبري فواز وحسام داغر وحسام حسني على الحضور، إذ بدا على صبري فواز الحزن والتأثر الشديد خلال تشييع جثمان سامح عبدالعزيز.

هند نجلة الفنان الراحل سعيد صالح سامح عبدالعزيز عمرو عاصم مدام إسعاد خالد الصاوى

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