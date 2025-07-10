هتوحشنا يا أبو قلب أبيض.. كريم قاسم يودع سامح عبد العزيز بهذه الكلمات

نعى الفنان كريم قاسم، المخرج الراحل سامح عبد العزيز الذي توفي صباح اليوم إثر أزمة صحية عن عمر يناهز 49 عاما.

وكتب كريم قاسم عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام: “هتوحشنا يا استاذ سامح يا جميل يا موهوب يا أبو قلب طيب و روحك حلوة زي العسل، ربنا يرحمك يا رب و يصبر اهلك و ولادك علي فراقك، ادعوله بالرحمة”.

جنازة سامح عبد العزيز

وشهدت جنازة سامح عبد العزيز حضورا كبيرا من زملاء المخرج الراحل بالوسط الفني وأفراد أسرته، في مقدمتهم الفنانة روبي، طليقته ووالدة ابنته طيبة، بجانب الفنانين محمد هنيدي وسلوى عثمان وريهام حجاج وعلاء مرسي وأحمد خالد صالح وهنادي مهنا والمنتج أحمد السبكي والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية.