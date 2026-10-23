أسامة الدليل يكشف دلالات إعلان الرئيس السيسي انتهاء ولايته في 2030

أثار حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن انتهاء ولايته الرئاسية في عام 2030 تفاعلات واسعة، وسط تساؤلات حول دلالات التوقيت، والرسائل التي حملتها تصريحاته، وهو ما تناوله الكتاب الصحفي أسامة الدليل، خلال حديثه عن توابع تصريحات الرئيس الأخيرة.

وقال أسامة الدليل إن تصريحات الرئيس السيسي شكلت صدمة ومفاجأة للبعض، مشيرًا إلى أن الرئيس احترم الدستور، وأعاد طرح النقاش بشأن قيادة الدولة وقواعد تولي المسؤولية.

احترام الدستور رسالة أساسية

وأوضح الدليل- خلال برنامج نظرة مع الإعلامي حمدي رزق- أن حديث الرئيس السيسي بشأن انتهاء ولايته في 2030 يحمل دلالة تتعلق بالالتزام بالدستور، معتبرًا أن التصريحات جاءت على نحو فاجأ أطرافًا كانت تتوقع مسارًا مختلفًا.

وأضاف أن الرئيس أعاد النقاش إلى مسألة قيادة الوطن، مؤكدًا أن تولي المسؤولية لا يقوم على مجرد الرغبة في المنصب، وإنما يرتبط بوجود قواعد ومتطلبات ينبغي توافرها فيمن يتولى القيادة.

من يستطيع قيادة الوطن؟

وأشار أسامة الدليل إلى أن الرئيس السيسي طرح تساؤلًا بشأن كيفية تولي شخص قيادة مؤسسة أو دولة لا يمتلك معرفة كافية بها، لافتًا إلى أهمية الخبرة والإعداد في اختيار القيادات القادرة على تحمل المسؤولية.

وتطرق الدليل إلى دور المنشآت التعليمية العسكرية في إعداد القيادات، معتبرًا أنها قادرة على تخريج كوادر مؤهلة لتولي المسؤوليات، وهو ما ربطه بمخاوف بعض الأطراف من هذه المنظومة.