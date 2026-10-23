ثالث ايام فتح باب الترشح لمجلس إدارة المصري: لم يتقدم أحد

اختتمت اللجنة المشكّلة من إدارة النادي المصري لتلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الإدارة أعمالها في اليوم الثالث دون تلقي أي طلبات للترشح على أيٍّ من مقاعد المجلس في الانتخابات المقرر إجراؤها في الرابع من ديسمبر المقبل.

وتشهد انتخابات مجلس إدارة النادي المصري حالة من الترقب الشديد لأعضاء الجمعية العمومية انتظار لتقدم كامل ابو على رئيس النادى المصري الحالي بقائمته التى اختارها واعلن عنها بجانب من سيخوض الانتخابات على مختلف المقاعد من خارج القائمة بعد طرح العديد من الأسماء دون تقدم أحد فعليا وبشكل رسمي