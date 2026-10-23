جهاز تنمية المشروعات: 64 مليار جنيه لتمويل مليوني مشروع توفر 3.6 مليون فرصة عمل

كشف مصطفى إسماعيل حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الجهاز ضخ تمويلات بقيمة 64 مليار جنيه في المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر منذ عام 2014، إلى جانب تقديم منح بنحو 3.5 مليار جنيه لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب.

كيف يدعم جهاز تنمية المشروعات رواد الأعمال وتحويل الأفكار إلى مشروعات؟

وأوضح حسن، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC» على قناة DMC، أن التمويلات التي قدمها الجهاز أسهمت في تمويل أكثر من مليوني مشروع، تنوعت بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أسفرت عن توفير 3.6 مليون فرصة عمل.

وأشار إلى أن المشروعات متناهية الصغر تستحوذ على النصيب الأكبر من التمويلات من حيث عدد المشروعات المستفيدة، لافتًا إلى أن هذه المشروعات تمثل شقًا مهمًا في الاقتصاد القومي، وتسهم في تحقيق التمكين الاقتصادي من خلال مساعدة المواطنين على الإنتاج وتوفير مصادر دخل مستقرة ومستدامة نسبيًا.

وأضاف الرئيس التنفيذي للجهاز أن المشروعات متناهية الصغر تتميز في كثير من الأحيان بإمكانية إقامتها من داخل المنازل، وهو ما يتيح فرصًا اقتصادية لشرائح مختلفة من المجتمع، خاصة السيدات اللاتي قد تحول ظروفهن دون الانتقال إلى أماكن العمل خارج المنزل.

وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي للمشروعات المستفيدة، أوضح حسن أن 47% من المشروعات تتركز في الوجه القبلي، و38% في الوجه البحري، و5% في المناطق الحدودية، مقابل 12% في المناطق الحضرية.

ولفت إلى أن السيدات يستفدن بنحو 45% من هذه التمويلات، معتبرًا أن ذلك يعكس أهمية دور الجهاز في دعم التمكين الاقتصادي للمرأة، وإتاحة فرص للعمل والإنتاج تتناسب مع ظروفها وإمكاناتها.

دعم رواد الأعمال وتحويل الأفكار إلى مشروعات

وفيما يتعلق بمقترحات دعم المشروعات وريادة الأعمال التي طُرحت خلال منتدى مصر 2026، قال حسن إن الجهاز يستهدف دعم رواد الأعمال المحتملين وأصحاب الأفكار الجديدة، من خلال اكتشافهم والتواصل معهم، ثم إتاحة الفرص اللازمة لمساعدتهم على تحويل أفكارهم إلى خطط عمل قابلة للتنفيذ.

وأكد أن الفارق بين نجاح المشروعات وفشلها في مجال ريادة الأعمال لا يرتبط بالفكرة وحدها، موضحًا أن الفكرة تمثل نقطة البداية، بينما يعتمد نجاح المشروع على القدرة على التنفيذ الجيد.

وأشار إلى أن الجهاز يستطيع مساندة رواد الأعمال في تحويل أفكارهم إلى مشروعات فعلية، بما يساعد على ضمان استدامة هذه المشروعات وتعزيز فرص نجاحها، في إطار الجهود الرامية إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتوسيع مساهمتها في الاقتصاد.