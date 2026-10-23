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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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جهاز تنمية المشروعات: 45% من تمويلاتنا تستفيد منها السيدات

رئيس جهاز تنمية المشروعات
رئيس جهاز تنمية المشروعات
محمد كمال

كشف مصطفى إسماعيل حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن السيدات يستفدن بنحو 45% من التمويلات التي يقدمها الجهاز للمشروعات، في إطار جهوده لدعم التمكين الاقتصادي للمرأة ومساعدتها على إقامة مشروعات إنتاجية توفر مصدر دخل مستقر.

جهاز تنمية المشروعات يوسع فرص التمكين الاقتصادي للمرأة

وأوضح حسن، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC» على قناة DMC، أن المشروعات متناهية الصغر تمثل جانبًا مهمًا من نشاط الجهاز، نظرًا إلى قدرتها على توفير فرص عمل ومصادر دخل لشرائح مختلفة من المجتمع.

وأضاف أن من أبرز مميزات هذه المشروعات «إمكانية إقامتها من داخل المنازل»، وهو ما يتيح فرصًا اقتصادية للسيدات اللاتي قد تحول ظروفهن دون الانتقال إلى أماكن العمل خارج المنزل، ويساعدهن على ممارسة أنشطة إنتاجية تتناسب مع ظروفهن.

وأشار الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات إلى أن التمويلات التي يقدمها الجهاز تسهم في تمكين المواطنين اقتصاديًا، من خلال مساعدتهم على الإنتاج وتوفير مصادر دخل يمكن الاعتماد عليها بصورة مستمرة.

وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي للمشروعات المستفيدة، أوضح حسن أن نحو 47% من المشروعات تتركز في الوجه القبلي، و38% في الوجه البحري، و5% في المناطق الحدودية، مقابل 12% في المناطق الحضرية.

وأكد أن دعم المشروعات متناهية الصغر يمثل أحد المسارات المهمة لتعزيز المشاركة الاقتصادية، لا سيما بين السيدات، من خلال إتاحة فرص للعمل والإنتاج دون اشتراط الانتقال إلى مواقع عمل خارج المنزل.

تمكين المرأة جهاز تنمية المشروعات المشروعات متناهية الصغر

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