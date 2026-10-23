الحرس الثوري الإيراني: اصطدام ناقلتي نفط بألغام بحرية في مضيق هرمز

أعلن الحرس الثوري الإيراني اصطدام ناقلتي نفط بألغام بحرية، في أثناء عبورهما مضيق هرمز عبر مسار وصفته طهران بأنه “غير مصرح به”؛ ما أدى إلى اندلاع حرائق على متن السفينتين وتعطّل إحداهما، وفقًا لما نقلته وسائل إعلام إيرانية.

وقال الحرس الثوري، بحسب تقارير إعلامية، إن الناقلتين كانتا تحملان كميات كبيرة من النفط الخام، وإنهما حاولتا عبور الممر المائي دون الالتزام بالمسارات التي تحددها السلطات الإيرانية.

وأضافت الرواية الإيرانية أن السفينتين أوقفتا أنظمة تحديد المواقع والرادار قبل وقوع الحادثين.

ولم تُعلن السلطات الإيرانية أسماء الناقلتين أو تفاصيل أعلامهما، كما لم تتوافر معلومات مؤكدة بشأن أوضاع أفراد الطاقمين أو حجم الأضرار الناجمة عن الحرائق، كما لم يتسنَّ التحقق بصورة مستقلة من جميع التفاصيل التي أوردها الحرس الثوري.

وتأتي هذه التطورات؛ وسط تصاعد التوترات في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط عالميًا، في ظل المواجهة بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل والخلاف بشأن حرية الملاحة والقيود المفروضة على حركة السفن.

وتثير الحوادث المتكررة في المنطقة، مخاوف بشأن سلامة الملاحة البحرية واستمرار تدفقات الطاقة، إذ يمكن أن يؤدي تعطّل حركة الناقلات عبر المضيق إلى اضطراب الإمدادات وارتفاع أسعار النفط وتكاليف الشحن والتأمين.