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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

كيف تحافظي على جنينك بعد التعرض للإجهاض؟.. نصائح مهمة خلال الحمل

الاجهاض
الاجهاض
ريهام قدري

تشعر كثير من النساء بالقلق خلال الحمل الجديد بعد المرور بتجربة الإجهاض سابقًا، إذ تصبح كل علامة جسدية مصدرًا للتوتر والخوف من تكرار التجربة، لكن وجود تاريخ سابق للإجهاض لا يعني بالضرورة حدوثه مرة أخرى، فالكثير من النساء ينجحن في إكمال حمل صحي والولادة بسلام.

وتعتمد حماية الحمل على المتابعة الطبية المنتظمة، والاهتمام بصحة الأم، والتعرف على العلامات التي تستدعي استشارة الطبيب دون تأخير.

احتياطات تفادي الإجهاض 

1. المتابعة المنتظمة مع طبيب النساء

تعد المتابعة الطبية من أهم الخطوات للحفاظ على الحمل، خاصة إذا تعرضت المرأة للإجهاض أكثر من مرة أو كان لديها تاريخ مرضي يستدعي مراقبة إضافية.

ويحدد الطبيب مواعيد الفحوصات والسونار المناسبة للاطمئنان على نمو الجنين، ومتابعة المشيمة وعنق الرحم عند الحاجة، وفقًا لحالة كل امرأة ومرحلة الحمل.

2. الالتزام بالأدوية التي يصفها الطبيب

قد تحتاج بعض الحوامل إلى أدوية معينة وفقًا لسبب الإجهاض السابق ونتائج الفحوصات، لكن لا توجد أدوية تمنع الإجهاض في جميع الحالات.

لذلك، يجب الالتزام بالعلاج الذي يحدده الطبيب، وعدم استخدام مثبتات الحمل أو الهرمونات أو الأسبرين أو أدوية السيولة من دون وصفة طبية، كما ينبغي عدم إيقاف أي دواء موصوف دون استشارته.

3. الاهتمام بالتغذية الصحية

يساعد النظام الغذائي المتوازن على تلبية احتياجات الأم والجنين، ويُفضل أن يتضمن:

- الخضراوات والفواكه المغسولة جيدًا.

- البروتينات مثل اللحوم المطهية جيدًا والبيض والبقوليات.

- مصادر الكالسيوم مثل اللبن ومنتجات الألبان المبسترة.

- الحبوب الكاملة ومصادر الحديد.

- شرب كمية مناسبة من الماء على مدار اليوم.

كما يُنصح بتناول حمض الفوليك وفقًا لتوصيات الطبيب، وتجنب الأطعمة النيئة أو غير المطهية جيدًا ومنتجات الألبان غير المبسترة.

4. تجنب التدخين والعادات الضارة

يُنصح بالامتناع عن التدخين والتدخين السلبي والكحول، وعدم تناول الأدوية أو الأعشاب والمكملات الغذائية دون مراجعة الطبيب، لأن بعض المواد قد لا تكون آمنة أثناء الحمل.

5. هل تحتاج الحامل إلى الراحة التامة؟

لا تحتاج كل امرأة لديها تاريخ سابق للإجهاض إلى الراحة في السرير طوال اليوم؛ إذ لا توجد أدلة كافية على أن الراحة التامة تمنع الإجهاض في الحمل الطبيعي.

يمكن ممارسة الأنشطة اليومية المعتادة والرياضة المناسبة للحمل إذا سمح الطبيب بذلك، مع تجنب المجهود الذي يسبب ألمًا أو إرهاقًا شديدًا، واتباع أي قيود يوصي بها الطبيب بناءً على الحالة.

6. معرفة علامات الخطر أثناء الحمل

يجب التواصل مع الطبيب عند حدوث نزيف مهبلي أو ألم مستمر أو متزايد أسفل البطن، وعدم تجاهل الأعراض الجديدة.

أما النزيف الغزير أو الألم الشديد، خاصة إذا صاحبه دوار أو إغماء أو ألم بالكتف، فيستدعي التوجه إلى الطوارئ فورًا.

7. التعامل مع الخوف والقلق من تكرار التجربة

قد يستمر القلق حتى بعد الاطمئنان على الجنين بالسونار، لذلك من المهم الحصول على الدعم النفسي من الأسرة، ومناقشة المخاوف مع الطبيب، وتجنب مقارنة الحمل الحالي بالتجربة السابقة؛ فكل حمل يختلف عن الآخر.

متى تحتاج المرأة إلى فحوصات إضافية؟

إذا تكرر الإجهاض مرتين أو أكثر، فقد يوصي الطبيب بتقييم الأسباب المحتملة، مثل بعض اضطرابات الغدة الدرقية أو متلازمة الأجسام المضادة للفوسفوليبيد أو مشكلات تشريحية بالرحم، وفقًا للتاريخ المرضي.

لذلك لا يمكن ضمان منع الإجهاض بصورة كاملة، لكن المتابعة الطبية المناسبة وعلاج الأسباب القابلة للعلاج والالتزام بالعادات الصحية تساعد على دعم الحمل وتقليل بعض المخاطر. ولا ينبغي أن تلوم المرأة نفسها على تجربة إجهاض سابقة، إذ تحدث حالات كثيرة لأسباب خارجة عن إرادتها.

المصدر: الكلية الأمريكية لأطباء النساء والتوليد 

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