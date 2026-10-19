فقدت 7 أجنة قبل الإنجاب.. ما المرض الذي عانت منه منى زكي؟

أعادت الفنانة منى زكي ، الحديث عن واحدة من أصعب التجارب التي مرت بها في حياتها، بعدما كشفت عن معاناتها مع فقدان الحمل المتكرر، بسبب إصابتها بمرض مناعي لم تكن تعرفه في البداية، وهو ما تسبب في عدم اكتمال حملها 7 مرات، قبل أن تكتشف السبب وتبدأ رحلة العلاج التي ساعدتها على تحقيق حلم الأمومة من جديد.

وجاءت تصريحات منى زكي خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «الصورة»، المذاع عبر قناة النهار، على هامش فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان الجونة السينمائي، لتسلط الضوء على مشكلة صحية تواجه بعض السيدات، وقد لا تظهر أعراض واضحة تكشف عنها في البداية.

منى زكي تكشف تفاصيل فقدان الحمل 7 مرات

منى زكي

أوضحت منى زكي أن الفارق العمري بين ابنتها لي لي ونجلها سليم يبلغ 12 عامًا، مشيرة إلى أنها فقدت 7 أجنة خلال محاولات الحمل، وكانت التجربة تتكرر في الشهر الثالث تقريبًا.

وأضافت أنها لم تكن تعرف في البداية سبب عدم اكتمال الحمل، وأن بعض المحاولات كانت من خلال التلقيح الصناعي، بينما حدثت محاولات أخرى بصورة طبيعية، وهو ما زاد من صعوبة التجربة نفسيًا.

وأشارت الفنانة إلى أنها اكتشفت لاحقًا إصابتها بمرض مناعي، وبدأت علاجه، لتتمكن بعد ذلك من الحمل مجددًا واستكمال الحمل، مؤكدة أن التجربة جعلتها أكثر تمسكًا بنعمة الأمومة.

ولم تكشف منى زكي عن الاسم الطبي المحدد للمرض المناعي الذي أصيبت به، لذلك لا يمكن الجزم بأنه نوع بعينه من الأمراض المناعية.

ما علاقة الأمراض المناعية بفقدان الحمل المتكرر؟

منى زكي تكشف تفاصيل فقدان الحمل 7 مرات

فى إطار هذا السياق قالت الدكتورة هند سلمي، استشاري النساء والتوليد، من خلال تصريحات خاصة لـ صدي البلد، إن فقدان الحمل المتكرر قد يرتبط بعدة أسباب، من بينها بعض اضطرابات المناعة والتجلط، إلى جانب العوامل الوراثية والهرمونية ومشكلات الرحم، موضحة أن تحديد السبب يتطلب تقييمًا طبيًا شاملًا وإجراء الفحوصات المناسبة لكل حالة.

وأشارت إلى أن بعض الاضطرابات المناعية قد تؤثر في استمرار الحمل، ومن أبرزها متلازمة أضداد الفوسفوليبيد، وهي اضطراب مناعي يرتبط بزيادة خطر تكوّن الجلطات، وقد يؤدي إلى مضاعفات خلال الحمل، من بينها فقدان الحمل.

وتشمل الأسباب الأخرى لفقدان الحمل المتكرر اضطرابات كروموسومات الجنين، وبعض المشكلات المتعلقة بالرحم، واضطرابات الغدد الصماء، إلى جانب عوامل صحية أخرى تختلف من سيدة إلى أخرى.

ما أعراض اضطرابات المناعة التي قد تؤثر في الحمل؟

لا تظهر جميع اضطرابات المناعة بأعراض واضحة، وقد لا تعرف السيدة بإصابتها إلا بعد إجراء الفحوصات بسبب مضاعفات صحية أو تكرار فقدان الحمل.

وفي حالة متلازمة أضداد الفوسفوليبيد، قد لا تظهر أعراض لدى بعض المصابين قبل حدوث مضاعفات، بينما قد ترتبط الحالة بجلطات الدم أو بعض مشكلات الحمل.

ولهذا، لا يمكن الاعتماد على الأعراض وحدها لتشخيص المرض، كما لا يعني تكرار الإجهاض بالضرورة وجود اضطراب مناعي، إذ توجد أسباب متعددة تستدعي الفحص والتقييم الطبي.

هل يمكن حدوث حمل ناجح بعد الإجهاض المتكرر؟

يمكن أن يحدث حمل ناجح بعد فقدان الحمل المتكرر، لكن فرص استمرار الحمل تختلف وفقًا لعمر السيدة، والسبب الأساسي للمشكلة، والحالة الصحية العامة، ومدى الاستجابة للعلاج.

وتحتاج السيدة التي تتعرض لفقدان الحمل أكثر من مرة إلى مراجعة طبيب النساء والتوليد لتحديد الفحوصات المناسبة، والتي قد تشمل تقييم الرحم، وبعض التحاليل الهرمونية والوراثية، واختبارات اضطرابات المناعة والتجلط بحسب التاريخ المرضي.

وفي بعض الحالات، يساعد علاج السبب الأساسي على تحسين فرص استمرار الحمل، بينما تحتاج حالات أخرى إلى متابعة دقيقة قبل الحمل وخلاله.

وتؤكد هذه الحالات أهمية الوصول إلى التشخيص الصحيح وعدم تناول أدوية السيولة أو العلاجات المناعية دون إشراف طبي، لأن العلاج يختلف بحسب طبيعة المشكلة ونتائج الفحوصات.