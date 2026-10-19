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الحمل بعد الأربعين.. منى زكي تروي معاناتها: مرض مناعي سبب فقداني 7 أجنه منهم تجارب بالتلقيح الصناعي
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

الحمل بعد الأربعين.. منى زكي تروي معاناتها: مرض مناعي سبب فقداني 7 أجنه منهم تجارب بالتلقيح الصناعي

منى زكي
منى زكي
أحمد إبراهيم

كشفت الفنانة منى زكي عن كواليس إنجابها في سن الأربعين، متحدثة عن رحلة صعبة عاشتها قبل أن تتمكن من الاحتفاظ بحملها، بسبب معاناتها من مرض مناعي تسبب في فقدانها 7 أجنة خلال الأشهر الأولى من الحمل، من بينها تجارب تلقيح صناعي، مؤكدة أن رحلة العلاج منحتها فرصة استكمال حملها والاحتفاظ بأطفالها.

وقالت منى زكي، خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «الصورة»: «بين لي لي وسليم 12 سنة، لأن كان عندي مرض مناعي، وفقدت 7 أجنة في الشهر الثالث من الحمل في بدايات حملي».

وأضافت: «كنت بزعل جدا، لأن فيه تجارب منها تلقيح صناعي، ودي تجارب مؤلمة لأي ست، وفيه تجارب حمل طبيعي، لكن الحمل كان لم يكتمل».

وتابعت منى زكي أنها بعدما بدأت علاج المرض المناعي، تمكنت من استكمال حملها مجددا، موضحة أنها شعرت بخوف شديد من فقدان هذه النعمة، قائلة: «خفت أوي من ربنا، لأن دي حاجة كنت بتمناها في وقت تاني، لكنها نعمة مش هقدر أفقدها». 

وغادرت الفنانة منى زكي مهرجان الجونة السينمائي بعد تكريمها فى المهرجان وذلك فى الدورة التاسعة  التى تستمر حتى 23 أكتوبر الحالي.

تفاصيل مهرجان الجونة

ويقدّم المهرجان هذا العام 77 فيلمًا للجمهور، تتوزع على فئات الأفلام الروائية الطويلة، والأفلام الوثائقية الطويلة، والأفلام القصيرة، والاختيارات الرسمية خارج المسابقة، بما يتيح للجمهور فرصة مشاهدة مجموعة من أكثر الأفلام المنتظرة في المنطقة والعالم، إلى جانب عدد من الأعمال السينمائية السابقة المميزة التي تُعرض ضمن البرامج الخاصة.

وكرّم مهرجان الجونة السينمائي هذا العام الموهبة الاستثنائية لفني الإضاءة المخضرم حسن السيد، أحد الأسماء البارزة في صناعة السينما المصرية، الذي تمتد مسيرته المهنية لأربعة عقود، أسهم خلالها توظيفه للضوء والظل في إضفاء الحياة على حكايات سينمائية مميزة، من بينها أفلام «سارق الفرح» و«البحث عن سيد مرزوق» و«جنة الشياطين».

 وتسلّم حسن السيد جائزة التكريم الخاص خلال حفل الافتتاح، التي قدّمها له مدير التصوير المصري سامح سليم.

كما تسلّمت الفنانة منى زكي جائزة الإنجاز الإبداعي لعام 2026 عن مجمل مسيرتها الفنية، تقديرًا لإسهاماتها في صناعة السينما على مدار مسيرة امتدت لثلاثة عقود، جسّدت خلالها شخصيات متنوعة، وأسهمت في نقل حكايات عدد لا يُحصى من النساء المصريات إلى الشاشة. وقدّم الجائزة للممثلة المخرج محمد شاكر خضير، الذي ظهر ضيفًا مفاجئًا خلال الحفل لتسليمها الجائزة.

كما قُدّمت للجمهور لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، برئاسة المخرجة البريطانية جوانا هوغ، وأعضاء اللجنة: الموسيقي المصري خالد حماد، والمخرج العراقي شوكت أمين كوركي، والممثلة المصرية ناهد السباعي، والمخرجة التركية يشيم أوستا أوغلو.

كما قُدّمت لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، برئاسة المخرج والمنتج العراقي السويسري سمير، وعضوية المخرج الأفغاني الهولندي أبوزار أميني، والمنتجة البلجيكية جولي فرير، وريتا غويتيغ، مديرة مهرجان زيوريخ السينمائي، والمونتيرة اللبنانية الفرنسية غلاديس جوجو.

واختُتم الحفل بعرض استعراضي راقص، أعقبه ظهور مفاجئ للسوبرانو والمغنية المصرية الأمريكية شيرين أحمد، التي غنّت باللغة العربية للمرة الأولى، وقدّمت أغنية «حلوة يا بلدي».

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