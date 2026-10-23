نزل 300 جنيه في يوم.. تراجع سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

تتزايد حالة الترقب في سوق الصاغة مع استقرار أسعار الذهب بالقرب من مستوى 6300 جنيه لجرام عيار 21، بالتزامن مع تحركات قوية في سعر الدولار داخل البنوك، وتراجع الأوقية عالميًا، وارتفاع أسعار النفط الخام إلى مستويات تتجاوز 115 دولارًا للبرميل، في مشهد يضع الراغبين في ادخار أموالهم أمام معادلة معقدة تتداخل فيها عدة عوامل اقتصادية.

وخلال تعاملات الجمعة 23 أكتوبر 2026، استقرت أسعار الذهب في مصر عند مستوياتها المعلنة، ليسجل عيار 21، الأكثر تداولًا، نحو 6300 جنيه للجرام، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب 50 ألفًا و400 جنيه.



وتراجع سعر الجنيه الذهب بقيمة 320 جنيها مقارنة بالأمس ،ـ بينما هبط الجرام بنحو 40 جنيها، وذلك رغم الضغوط التي تتعرض لها الأوقية في الأسواق العالمية.

وتكشف تطورات السوق عن ثلاثة عوامل رئيسية قد تؤثر في اتجاه الذهب خلال الفترة المقبلة، تشمل حركة الأوقية العالمية، وسعر الدولار مقابل الجنيه، وتطورات أسعار النفط وما تفرضه من أعباء على فاتورة استيراد الطاقة والطلب على العملات الأجنبية، ولذلك، فإن متابعة سعر الذهب اليوم لا تقتصر على معرفة سعر الجرام، بل تمتد إلى فهم المتغيرات الاقتصادية التي تتحكم في حركة المعدن الأصفر.

سعر الذهب اليوم في مصر.. آخر تحديث لأسعار الأعيرة

استقرت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات الجمعة 23 أكتوبر 2026، بالتزامن مع تداول الأوقية عالميًا عند مستوى 4032.13 دولار، وسط استمرار التباين بين حركة الأسعار الدولية والتسعير داخل سوق الصاغة.

وجاءت الأسعار المعلنة للأعيرة الذهبية على النحو التالي:

سعر جرام الذهب عيار 24: نحو 7200 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 22: نحو 6600 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 21: نحو 6300 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 18: نحو 5400 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 14: نحو 4200 جنيه.

سعر الجنيه الذهب: نحو 50 ألفًا و400 جنيه.

وتظل هذه الأسعار مرتبطة بالتحديثات المتداولة، وقد تختلف من محل صاغة إلى آخر، كما لا تشمل بالضرورة المصنعية والدمغة، وبالنسبة إلى عيار 21، تتراوح قيمة المصنعية المضافة إلى سعر الجرام المعلن بين 100 و300 جنيه، مع اختلاف التكلفة النهائية بحسب نوع المشغولات والشركة المنتجة ومحل البيع.

العامل الأول.. تحركات الأوقية العالمية تضغط على الذهب

تعد حركة الذهب في الأسواق العالمية أحد أهم العوامل المؤثرة في التسعير داخل مصر، إذ ترتبط قيمة المعدن الأصفر محليًا بسعر الأوقية بالدولار، إلى جانب سعر صرف العملة الأمريكية وعوامل العرض والطلب.

وعلى الرغم من استقرار سعر الذهب اليوم عند مستوى 6300 جنيه لجرام عيار 21، لم يتمكن المعدن الأصفر من تجاوز هذا المستوى والاستقرار فوقه خلال الأسبوع الجاري، رغم محاولات الصعود المتكررة.

وخلال تعاملات الخميس، سجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 6340 جنيهًا، لكنه لم يحافظ على مكاسبه، بعدما تعرض الذهب عالميًا لتراجع حاد انعكس على الأسعار داخل مصر، وأدى إلى تقليص الارتفاعات السابقة.

وتشير هذه التحركات إلى أن استمرار انخفاض الأوقية العالمية قد يفرض ضغوطًا إضافية على الأسعار المحلية، بينما قد يمنح تعافي الأسعار الدولية دفعة جديدة للمعدن الأصفر في مصر، بشرط عدم وجود تغيرات معاكسة في سعر الصرف أو العوامل المحلية الأخرى.

ومن هنا، فإن متابعة أداء الأوقية لا تزال ضرورية لفهم اتجاهات السوق، لكن الاعتماد عليها وحدها لا يكفي لتوقع حركة الأسعار محليًا بصورة دقيقة.

العامل الثاني.. ارتفاع الدولار وخروج الاستثمارات الأجنبية

في المقابل، شهد الدولار تحركات قوية خلال جلسة الخميس، بعدما ارتفع بأكثر من 1.5% وتجاوز مستوى 55 جنيهًا، مسجلًا أعلى مستوى تاريخي له في البنوك.



وساهم ارتفاع الدولار في الحد من تأثير التراجع العالمي للذهب على الأسعار المحلية، لأن سعر صرف العملة الأمريكية يدخل بصورة مباشرة في تحديد قيمة الذهب داخل مصر وبالتالي، فإن انخفاض الأوقية بالدولار لا يعني بالضرورة انخفاض السعر المحلي بالنسبة نفسها، خصوصًا عندما يتزامن مع ارتفاع سعر العملة الأمريكية مقابل الجنيه.

ومع ذلك، فإن تحديد التأثير الفعلي لهذه التطورات يتطلب متابعة حركة سعر الصرف والبيانات الاقتصادية اللاحقة، إذ لا يمكن الجزم بمسار محدد للأسعار اعتمادًا على جلسة واحدة.

تحوش فلوسك في الذهب ولا تستنى؟

يضع استقرار سعر الذهب اليوم بالقرب من مستوى 6300 جنيه لجرام عيار 21 الراغبين في الادخار أمام تساؤلات بشأن توقيت الشراء، خاصة مع تزامن التراجع العالمي مع ارتفاع الدولار محليًا وزيادة الضغوط المرتبطة بأسعار الطاقة وخروج الاستثمارات الأجنبية.

لكن استقرار السعر في يوم واحد لا يكفي للحكم على الاتجاه المقبل، لأن السوق تتأثر بثلاثة مسارات رئيسية تتحرك بصورة متزامنة؛ الأول يتعلق بسعر الأوقية العالمية، والثاني بسعر الدولار مقابل الجنيه، والثالث بالتطورات الاقتصادية التي تؤثر في الطلب على العملات الأجنبية.

فإذا واصلت الأوقية العالمية التراجع، فقد تواجه الأسعار المحلية ضغوطًا هبوطية، بينما يمكن لارتفاع الدولار أن يحد من تأثير هذا التراجع، وفي المقابل، قد تؤدي تحركات سعر الصرف أو تغيرات تدفقات العملة الأجنبية إلى إعادة تشكيل معادلة التسعير خلال الفترة المقبلة.

وبالنسبة إلى الراغبين في الادخار عبر الذهب، فإن تقييم القرار ينبغي أن يأخذ في الاعتبار مدة الاحتفاظ بالمدخرات، ومدى الحاجة إلى السيولة، وتكاليف الشراء والبيع، والفارق بين السعرين، إلى جانب متابعة التطورات الاقتصادية بدلًا من الاعتماد على تغيرات يوم واحد.

كما يجب الانتباه إلى أن الذهب لا يحقق مكاسب مضمونة في جميع الأوقات، وأن الأسعار قد ترتفع أو تنخفض بحسب ظروف السوق، لذلك، فإن فهم العوامل المؤثرة في التسعير يساعد على اتخاذ قرار أكثر وعيًا، لكنه لا يضمن التنبؤ الدقيق باتجاه المعدن الأصفر.



ما السيناريوهات المحتملة لأسعار الذهب خلال الفترة المقبلة؟

في ضوء التطورات، يمكن النظر إلى حركة الذهب من خلال عدة احتمالات، دون الجزم بتحقق أي منها.

استمرار تراجع الذهب عالميًا: قد يزيد الضغط على الأسعار المحلية، خصوصًا إذا تزامن مع استقرار سعر الدولار أو تراجعه.

استمرار ارتفاع الدولار محليًا: قد يحد من تأثير انخفاض الأوقية، ويجعل تراجع الأسعار داخل مصر أقل حدة من التراجع العالمي.

تراجع الضغوط على سوق الصرف: قد يغير معادلة التسعير المحلية، خاصة إذا تزامن مع تحسن تدفقات العملة الأجنبية.

استمرار ارتفاع أسعار النفط: قد يزيد تكلفة استيراد الطاقة والاحتياجات الدولارية، لكن تأثيره الفعلي على الذهب سيعتمد على تطورات سوق الصرف والعوامل الاقتصادية الأخرى.

وتوضح هذه السيناريوهات أن متابعة سعر الذهب اليوم يجب أن تتم في سياق أوسع يشمل حركة الأسواق الدولية وسعر الدولار وأسعار الطاقة، بدلًا من التعامل مع السعر المحلي باعتباره مؤشرًا مستقلًا عن بقية المتغيرات.

وفي النهاية، تظل أسعار الذهب المعلنة استرشادية وقابلة للتغير، كما تختلف التكلفة النهائية للمشغولات بحسب المصنعية والدمغة ومحل البيع وينبغي للمشترين التأكد من السعر النهائي قبل إتمام المعاملة، وعدم بناء قرارات الادخار على توقعات غير مؤكدة أو تحركات قصيرة الأجل.