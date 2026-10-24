قلوبنا مع عائلات المصابين والضحايا.. الاتحاد الأوروبي يدين الهجوم على كنيسة في الأردن

أدان الاتحاد الأوروبي الهجوم الذي استهدف كنيسة في محافظة الكرك بالأردن، وأسفر عن سقوط ضحايا ومصابين.

وقال الاتحاد الأوروبي، في بيان، الجمعة،: "يدين الاتحاد الأوروبين الهجوم الوحشي على كنيسة في الكرك بالأردن، والذي أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين.. وقلوبنا مع الضحايا وعائلاتهم في هذه الأوقات العصيبة".

وأعرب الاتحاد الأوروبي عن تضامنه مع الشعب الأردني وحكومته، مؤكدا الدعم الكامل للتحقيق الأمني ​​الذي تجريه السلطات الأردنية حالياً لكشف ملابسات الهجوم.

كما عبَّر عن خالص التعازي لأسر الضحايا في هذه الحادث.