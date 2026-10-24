قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصرع شخص وإصابة 6 آخرين في تصادم موتوسيكل وتروسيكل بمرسى مطروح
عاصم الجزار: مناقشات تفويض الرئيس للدفاع عن أمن السعودية تتجاوز 50 ساعة
عاصم الجزار: استكمال مناقشة تفويض الرئيس بشأن دعم السعودية الإثنين
حريق يلتهم مخلفات زراعية على كورنيش المعادي بالقرب من شركة الكهرباء
خروج صن داونز وريمونتادا مولودية الجزائر.. مفاجآت مثيرة في نتائج مباريات دوري أبطال إفريقيا
إعلامي يكشف عن مدرب مصري مرشح لخلافة عموتة في الأهلي.. ما السبب؟
مع بدء العمليات .. جيش الاحتلال يحدد 3 منافذ لسكان الخليل للمغادرة
ياسين التهامي يحيي حفل الطرق الصوفية بساحة مسجد أحمد البدوي بطنطا | صور
فضل شاكر يكشف مفاجأة «عمري الباقي» بعد عودته إلى مسرح موسم الرياض
إيطاليا تطالب بالإفراج الفوري عن ناشطات احتجزتهم إسرائيل بالضفة الغربية
كأس الخليج..ترتيب مجموعة منتخب مصر للناشئين بعد اكتساح اليمن بخماسية
العقود الآجلة لخام برنت ترتفع بنسبة 3.14 %
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

ياسين التهامي يحيي حفل الطرق الصوفية بساحة مسجد أحمد البدوي بطنطا | صور

الشيخ ياسين التهامي بطنطا
الشيخ ياسين التهامي بطنطا
الغربية أحمد علي

شهدت الساحة الأحمدية بمدينة طنطا بمحافظة الغربية اليوم احياء الشيخ ياسين التهامي ليلة الختامية لحفل الطرق الصوفية وسط حضور الآلاف من الزوار والمريدين وسط أجواء من المديح والبهجة علي وجوه الحاضرين احتفالا بمولد السيد البدوي.

تفاصيل احتفال السيد البدوي بطنطا 

من ناحية أخري تابع اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية،، احتفالات الليلة الختامية لمولد العارف بالله سيدي أحمد البدوي، التي تشهد توافد مئات الآلاف من محبيه ومريديه من مختلف محافظات الجمهورية، إلى جانب الزائرين من الدول العربية والإسلامية، وسط أجواء روحانية عامرة بالابتهال والدعاء.

تحرك تنفيذي عاجل 

وأكد محافظ الغربية أن المحافظة رفعت درجة الاستعداد بكافة أجهزتها التنفيذية والخدمية، وتعمل على مدار الساعة لتوفير سبل الراحة والأمان للزائرين، وضمان خروج الاحتفالات بالصورة التي تليق بمكانة المسجد الأحمدي التاريخية والروحية، ومكانة مدينة طنطا باعتبارها أحد أبرز المقاصد الدينية في مصر، مشيرًا إلى أن المولد يمثل مناسبة دينية ومجتمعية بارزة تسهم في تنشيط الحركة التجارية والاقتصادية بالمحافظة.

انتظام لجان الطبية 

وتابع المحافظ انتظام الخدمات الطبية والإسعافية بمحيط المسجد الأحمدي وساحة الاحتفالات، واطمأن على جاهزية نقاط الإسعاف الثابتة والمتحركة، كما تفقد تمركزات المرور والخدمات المعنية بتنظيم الحركة في الشوارع المؤدية إلى منطقة الاحتفالات، موجهًا باستمرار التواجد الميداني للقيادات التنفيذية على مدار ساعات الاحتفال، والتعامل الفوري مع أي ملاحظات أو طوارئ، بما يضمن سلامة المواطنين وانسيابية حركة الزائرين.

وفي السياق ذاته، تواصل غرفة العمليات الرئيسية بمحافظة الغربية متابعة مجريات الاحتفالات على مدار الساعة، بالتنسيق مع مركز السيطرة الرئيسي والأجهزة الأمنية وقطاعات الصحة والمرور والحماية المدنية، مع تكثيف أعمال المتابعة الميدانية لضمان سرعة الاستجابة لأي مستجدات، والحفاظ على انتظام الخدمات المقدمة للزائرين.

توفير الخدمات الكاملة 

كما جرى تعزيز الخدمات الطبية والإسعافية، وتكثيف التواجد الأمني وتنظيم الحركة المرورية لتيسير دخول الزائرين وخروجهم، إلى جانب تكثيف أعمال النظافة العامة ورفع كفاءة الإنارة بالشوارع والطرق المؤدية إلى المسجد الأحمدي، بما يسهم في توفير بيئة آمنة ومناسبة لاستقبال ضيوف طنطا خلال هذه المناسبة الدينية الكبرى.

الجهود المبذولة تنفيذيا

واختتم محافظ الغربية تصريحاته بالتأكيد على استمرار جهود جميع الأجهزة التنفيذية والخدمية والأمنية حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي، وحتى انتهاء فعاليات المولد، موجهًا الشكر لكافة الجهات المشاركة على جهودها في تنظيم الاحتفالات وتقديم الخدمات للزائرين، ومشددًا على أن سلامة المواطنين وراحتهم تأتيان في مقدمة الأوليات .

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي ياسين التهامي مولد السيد البدوي الليلة الختامية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

نزل 300 جنيه في يوم.. تراجع سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

تأخير الساعة

الساعة 12 هترجع 11 مساء.. تأخير الساعة وبدء التوقيت الشتوي يوم الجمعة رسميًا

وزيرة التنمية المحلية والبيئة

بالأسماء ..حركة محليات جديدة في المحافظات و تعيين اللواء عبدالله الديب سكرتيراً عاماً لمحافظة كفر الشيخ

إعادة الاختبار الرياضي للمستبعدين

مسابقة 30 ألف معلم الدفعة الخامسة.. موعد وشروط إعادة الاختبار الرياضي للمستبعدين والفئات المستحقة

مصطفي شوبير

ليلة العمر.. لقطات من حفل زفاف مصطفى شوبير حارس الأهلي

مبابي ولامين يامال

الكلاسيكو على صفيح ساخن.. أزمات تهدد برشلونة أمام ريال مدريد

عزة بهاء

التدخين أثر على صوتي.. عزة بهاء تكشف سبب ابتعادها عن الفن

سعر الدولار اليوم

وصل كام النهاردة؟.. آخر تحديث لـ سعر الدولار اليوم الجمعة 23-10-2026

ترشيحاتنا

ترامب

ترامب يطلب من إيلون ماسك إنهاء تباطؤ «ستارلينك» في أوكرانيا

وزيرا خارجيتي السعودية وباكستان

وزيرا خارجية السعودية وباكستان يبحثان علاقات التعاون والمستجدات الإقليمية

رئيسة وزراء إيطاليا

رئيسة وزراء إيطاليا تبدأ زيارة رسمية إلى دولة الكويت

بالصور

حظك اليوم السبت 24 أكتوبر 2026.. توقعات الأبراج مهنيًا وعاطفيًا وصحيًا

حظك اليوم السبت 24 أكتوبر 2026
حظك اليوم السبت 24 أكتوبر 2026
حظك اليوم السبت 24 أكتوبر 2026

برج الحمل حظك اليوم السبت 24 أكتوبر 2026.. تمهل قبل اتخاذ القرارات

برج الحمل حظك اليوم السبت 24 أكتوبر 2026
برج الحمل حظك اليوم السبت 24 أكتوبر 2026
برج الحمل حظك اليوم السبت 24 أكتوبر 2026

برج الثور حظك اليوم السبت 24 أكتوبر 2026.. تمسك بأهدافك

برج الثور
برج الثور
برج الثور

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 24 أكتوبر 2026.. راجع التفاصيل جيدا

برج الجوزاء
برج الجوزاء
برج الجوزاء

فيديو

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة الشمالية العسكرية

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة الشمالية العسكرية.. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة الشمالية العسكرية

وزير الدفاع: المنطقة تشهد متغيرات متسارعة.. وحماية حدود الدولة مهمة مقدسة لمقاتلي القوات المسلحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: قراءات في رسائل منتدى مصر 2026

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: مهرجان الموسيقى العربية 34.. ليلة انتصر فيها الوفاء لهاني شاكر على الغياب

المزيد