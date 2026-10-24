ياسين التهامي يحيي حفل الطرق الصوفية بساحة مسجد أحمد البدوي بطنطا | صور

شهدت الساحة الأحمدية بمدينة طنطا بمحافظة الغربية اليوم احياء الشيخ ياسين التهامي ليلة الختامية لحفل الطرق الصوفية وسط حضور الآلاف من الزوار والمريدين وسط أجواء من المديح والبهجة علي وجوه الحاضرين احتفالا بمولد السيد البدوي.

تفاصيل احتفال السيد البدوي بطنطا

من ناحية أخري تابع اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية،، احتفالات الليلة الختامية لمولد العارف بالله سيدي أحمد البدوي، التي تشهد توافد مئات الآلاف من محبيه ومريديه من مختلف محافظات الجمهورية، إلى جانب الزائرين من الدول العربية والإسلامية، وسط أجواء روحانية عامرة بالابتهال والدعاء.

تحرك تنفيذي عاجل

وأكد محافظ الغربية أن المحافظة رفعت درجة الاستعداد بكافة أجهزتها التنفيذية والخدمية، وتعمل على مدار الساعة لتوفير سبل الراحة والأمان للزائرين، وضمان خروج الاحتفالات بالصورة التي تليق بمكانة المسجد الأحمدي التاريخية والروحية، ومكانة مدينة طنطا باعتبارها أحد أبرز المقاصد الدينية في مصر، مشيرًا إلى أن المولد يمثل مناسبة دينية ومجتمعية بارزة تسهم في تنشيط الحركة التجارية والاقتصادية بالمحافظة.

انتظام لجان الطبية

وتابع المحافظ انتظام الخدمات الطبية والإسعافية بمحيط المسجد الأحمدي وساحة الاحتفالات، واطمأن على جاهزية نقاط الإسعاف الثابتة والمتحركة، كما تفقد تمركزات المرور والخدمات المعنية بتنظيم الحركة في الشوارع المؤدية إلى منطقة الاحتفالات، موجهًا باستمرار التواجد الميداني للقيادات التنفيذية على مدار ساعات الاحتفال، والتعامل الفوري مع أي ملاحظات أو طوارئ، بما يضمن سلامة المواطنين وانسيابية حركة الزائرين.

وفي السياق ذاته، تواصل غرفة العمليات الرئيسية بمحافظة الغربية متابعة مجريات الاحتفالات على مدار الساعة، بالتنسيق مع مركز السيطرة الرئيسي والأجهزة الأمنية وقطاعات الصحة والمرور والحماية المدنية، مع تكثيف أعمال المتابعة الميدانية لضمان سرعة الاستجابة لأي مستجدات، والحفاظ على انتظام الخدمات المقدمة للزائرين.

توفير الخدمات الكاملة

كما جرى تعزيز الخدمات الطبية والإسعافية، وتكثيف التواجد الأمني وتنظيم الحركة المرورية لتيسير دخول الزائرين وخروجهم، إلى جانب تكثيف أعمال النظافة العامة ورفع كفاءة الإنارة بالشوارع والطرق المؤدية إلى المسجد الأحمدي، بما يسهم في توفير بيئة آمنة ومناسبة لاستقبال ضيوف طنطا خلال هذه المناسبة الدينية الكبرى.

الجهود المبذولة تنفيذيا

واختتم محافظ الغربية تصريحاته بالتأكيد على استمرار جهود جميع الأجهزة التنفيذية والخدمية والأمنية حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي، وحتى انتهاء فعاليات المولد، موجهًا الشكر لكافة الجهات المشاركة على جهودها في تنظيم الاحتفالات وتقديم الخدمات للزائرين، ومشددًا على أن سلامة المواطنين وراحتهم تأتيان في مقدمة الأوليات .