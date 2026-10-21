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بحضور الأزهري وجمعة.. الطرق الصوفية تعقد مؤتمرها السنوي احتفالًا بمولد السيد البدوي في طنطا اليوم
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

بحضور الأزهري وجمعة.. الطرق الصوفية تعقد مؤتمرها السنوي احتفالًا بمولد السيد البدوي في طنطا اليوم

جانب من مولد السيد البدوي.. ارشيفية
جانب من مولد السيد البدوي.. ارشيفية
عبد الرحمن محمد

تنظم المشيخة العامة للطرق الصوفية، اليوم الأربعاء، مؤتمرها العام السنوي بساري الأحمدي في مدينة طنطا بمحافظة الغربية، عقب صلاة العشاء، بالتزامن مع الاحتفالات بمولد العارف بالله سيدي أحمد البدوي رضي الله عنه، وسط مشاركة واسعة من القيادات الدينية والتنفيذية والشعبية، وآلاف من أبناء الطرق الصوفية ومحبي آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من مختلف محافظات الجمهورية.

وأعلن أحمد قنديل، المتحدث الرسمي باسم المشيخة العامة للطرق الصوفية، أن المؤتمر يُعقد برئاسة فضيلة الدكتور عبد الهادي القصبي، شيخ مشايخ الطرق الصوفية ورئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، في إطار الفعاليات السنوية المرتبطة بمولد السيد أحمد البدوي، الذي يحظى بمكانة دينية وروحية بارزة لدى قطاعات واسعة من المصريين.

ومن المنتظر أن يشهد المؤتمر حضور الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، واللواء محافظ الغربية، و الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ورئيس اللجنة الدينية بالمجلس الأعلى للطرق الصوفية وشيخ الطريقة الصديقية الشاذلية، إلى جانب أعضاء المجلس الأعلى للطرق الصوفية ومشايخ الطرق المختلفة، وعدد من علماء الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، والقيادات التنفيذية والشعبية، وآلاف المريدين.

ومن المقرر أن يستقبل الدكتور عبد الهادي القصبي، شيخ مشايخ الطرق الصوفية، ضيوف المؤتمر من كبار المسؤولين والعلماء ومشايخ الطرق الصوفية، في احتفالية دينية ووطنية تعكس المكانة الروحية والتاريخية التي يحتلها مولد السيد أحمد البدوي في وجدان المصريين.

ويشهد المؤتمر العام السنوي هذا العام ترتيبات تنظيمية موسعة تستهدف استيعاب الأعداد الكبيرة من المشاركين، وتقديم الاحتفالية بما يتناسب مع مكانة المشيخة العامة للطرق الصوفية وعراقة هذا الحدث الديني، وبما يعكس الصورة الحضارية للتصوف المصري ودوره في نشر الفكر الوسطي المستنير.

ويتضمن برنامج المؤتمر كلمات للدكتور عبد الهادي القصبي، ووزير الأوقاف، والأستاذ الدكتور علي جمعة، ومحافظ الغربية، تتناول مكانة التصوف الإسلامي وأثره في تزكية النفوس وترسيخ القيم الأخلاقية والإنسانية، إلى جانب أهمية المنهج الوسطي في مواجهة الفكر المتطرف، وتعزيز قيم المواطنة والتسامح والتعايش والسلام المجتمعي.

التصوف المصري الأصيل 

وأكد الدكتور عبد الهادي القصبي، شيخ مشايخ الطرق الصوفية ورئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، أن الاحتفال بمولد العارف بالله سيدي أحمد البدوي يمثل مناسبة دينية وروحية عظيمة، تتجدد خلالها معاني المحبة والصفاء والتسامح، وتلتقي فيها قلوب المصريين على حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل بيته وأولياء الله الصالحين.

وقال القصبي إن التصوف المصري الأصيل كان وسيظل أحد روافد القوة الروحية والوطنية للمجتمع المصري، لما يحمله من قيم الاعتدال والرحمة والتكافل والانتماء، مشيرًا إلى أن الاحتفال بأولياء الله الصالحين لا يقتصر على كونه مناسبة سنوية، بل يمثل رسالة متجددة تؤكد أن التصوف علم وسلوك وأخلاق، وأن محبة الأوطان والحفاظ على استقرارها من صميم القيم التي تربى عليها أبناء المجتمع.

وأضاف أن المشيخة العامة للطرق الصوفية تحرص على تنظيم المؤتمر العام السنوي هذا العام بصورة متميزة، تعكس حجم المشاركة الشعبية والمكانة الكبيرة التي يحتلها مولد السيد أحمد البدوي، مؤكدًا أن الاحتفالية تحمل رسائل دينية ووطنية تؤكد وحدة الصف المصري والتفاف أبناء الوطن حول مؤسساته الوطنية.

وشدد شيخ مشايخ الطرق الصوفية على أن مصر ستظل، بقيادتها السياسية ومؤسساتها الدينية الوطنية، حصنًا للفكر الوسطي المستنير ومنارة لنشر قيم المحبة والسلام، مؤكدًا أن الطرق الصوفية تمثل جزءًا أصيلًا من النسيج الوطني المصري، وشريكًا في بناء الوعي وترسيخ الأخلاق والحفاظ على الهوية الدينية والوطنية.

ويُعد المؤتمر العام السنوي للمشيخة العامة للطرق الصوفية، الذي يُعقد بالتزامن مع احتفالات مولد سيدي أحمد البدوي بمدينة طنطا، من أبرز التجمعات الدينية الصوفية في مصر، إذ يجمع سنويًا آلاف المشاركين من مختلف المحافظات، في أجواء إيمانية وروحانية تعكس عمق ارتباط المصريين بتراثهم الديني والروحي.

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