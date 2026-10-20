الأوقاف تختتم التصفيات المركزية لمسابقة البرنامج الصيفي للطفل 2026

اختتمت وزارة الأوقاف، اليوم الثلاثاء، بمسجد النور بالعباسية، أعمال التصفيات المركزية لمسابقة البرنامج الصيفي للطفل لعام ٢٠٢٦، التي أُجريت على مدار يومين، بمشاركة ١٣٠ طفلًا من المتميزين الذين رشحتهم المديريات الإقليمية على مستوى الجمهورية، برعاية الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وإشراف الإدارة العامة للإرشاد ونشر الدعوة.

اختتام التصفيات المركزية لمسابقة البرنامج الصيفي للطفل لعام 2026 بمشاركة 130 طفلًا

وتنوعت اختبارات المسابقة بين حفظ الأربعين النووية وفهمها، وتفسير عدد من سور القرآن الكريم، وحفظ القرآن الكريم، والإنشاد الديني والابتهالات، والشعر، والخطابة باللغة العربية، بما يتيح تقييم قدرات الأطفال العلمية واللغوية والإبداعية في مختلف المجالات.

وجرت أعمال التقييم بمشاركة الإدارة العامة للإرشاد الديني، وإدارة الامتحانات، وعدد من أساتذة جامعة الأزهر الشريف، وفق معايير تستهدف تحقيق الدقة والموضوعية في تقييم المشاركين، واختيار المتميزين في فروع المسابقة المختلفة.

وتأتي المسابقة ضمن جهود وزارة الأوقاف لرعاية النشء، واكتشاف المواهب الواعدة وتنميتها، وترسيخ القيم الدينية والأخلاقية والوطنية لدى الأطفال، والإسهام في بناء شخصياتهم، وتعزيز دور المسجد في التربية والتثقيف وبناء الوعي.