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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

المرجع الديني العراقي جواد الخالصي يُؤيد ويدعم نداء شيخ الأزهر لوقف حروب المنطقة

المرجع الديني العراقي الشيخ جواد الخالصي
المرجع الديني العراقي الشيخ جواد الخالصي
إيمان طلعت

أعلن المرجع الديني العراقي الشيخ جواد الخالصي عن تأييده ودعمه الكاملين للنداء العالمي الأخوي الذي أطلقه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، داعيًا إلى الوقف الفوري والشامل لكل أعمال الحرب والقتال والتدمير في المنطقة العربية والإسلامية، وتشكيل لجنة وساطة وتهدئة عاجلة تضم العقلاء والحكماء من أبناء الأمة لإنهاء النزاعات المسلحة وصون مقدرات الشعوب ودماء الأبرياء.

وأعرب الشيخ الخالصي -في البيان الصادر عن مكتبه بمدرسة الإمام الخالصي- عن تقديره البالغ لمواقف شيخ الأزهر الشجاعة والداعية إلى تغليب لغة العقل والحوار وحقن الدماء المعصومة، مؤكدًا أن هذه الدعوة التاريخية تجسد الأمانة الملقاة على عاتق القيادات الدينية والمؤسسات العلمية الكبرى في مواجهة الأخطار المحدقة بالأمة.

دور الأزهر كبير في توحيد صفوف الأمة 

وعدَّ الشيخ الخالصي مساندة نداء شيخ الأزهر وإعلان الدعم له واجبًا شرعيًّا، داعيًا إلى تصعيد هذه المواقف وتوسيع أثرها الإيجابي، ومؤكدًا أن الدور المنتظر من الأزهر الشريف ومؤسساته العريقة في توحيد صفوف الأمة دور كبير وينتظر منه الكثير دائمًا.

واختتم البيان الصادر عن مكتب الشيخ جواد الخالصي بالتأكيد على ضرورة تجاوز الخلافات التاريخية والمذهبية الضيقة، وتفعيل الدور التاريخي للعلماء والحكماء في مختلف البلدان الإسلامية؛ لتحقيق التهدئة الشاملة، ونزع فتيل الأزمات المشتعلة، وحفظ دماء الأبناء وصون مقدرات الأمة وأجيالها القادمة من ويلاتها وتداعياتها الكارثية.

المرجع الديني العراقي شيخ الأزهر لجنة وساطة لوقف الحرب والنزاعات في العالم دور الأزهر كبير في توحيد صفوف الأمة

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