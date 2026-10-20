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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

أخلاقيات صحبة العلماء وأثرها في صون الفكر في ملتقى المرأة بالجامع الأزهر

ملتقى المرأة بالجامع الأزهر يُسلط الضوء على أخلاقيات صحبة العلماء وأثرها في صون الفكر والوعي
ملتقى المرأة بالجامع الأزهر يُسلط الضوء على أخلاقيات صحبة العلماء وأثرها في صون الفكر والوعي
إيمان طلعت

عقد الجامع الأزهر "ملتقى المرأة" لقاءه الأسبوعي تحت عنوان "أخلاقيات صحبة العلماء"، لاستعراض المنظومة الأخلاقية والتربوية التي تحكم العلاقة بين طالب العلم ومعلمه، وأهمية تحصيل الأدب قبل المعرفة لبناء الفرد وصيانة المجتمع من السيولة الفكرية.

جاء ذلك في إطار رسالته التثقيفية والتوعوية المستمرة. 

وشارك في اللقاء كلٌّ من: الدكتورة شهيدة مرعي، أستاذ البلاغة والنقد ووكيلة كلية العلوم الإسلامية والعربية للطلاب الوافدين، والدكتورة أسماء محمد عز الدين، مدرس الحديث وعلومه بجامعة الأزهر، والدكتورة سناء السيد، الباحثة بالجامع الأزهر.

استهلت د. شهيدة مرعي كلمتها بالتأكيد على أن صحبة العلماء تتجاوز كونها علاقة تلقٍّ بين طالب ومعلم، لتكون رحلة متكاملة لبناء العقل وتزكية النفس؛ فالعلم وإن كان يُقرأ في الكتب، إلا أن أخلاقه وسمته لا يُكتسبان إلا بمجالسة أهله والاقتداء بهديهم.

وأوضحت أن أركان هذا الأدب تتطلب من طالب العلم إخلاص النية، والتواضع، وحسن الإنصات، والتثبت قبل الاعتراض، وتوقير المعلم دون تعصب أو إلغاء للعقل. وفي المقابل، أبرزت الواجبات الأخلاقية للعالم والمتمثلة في الرحمة بالطلاب، ومراعاة قدراتهم، والجمع بين الحزم والرفق، والرجوع عن الخطأ.

مخاطر العصر الرقمي 

كما حذرت د. شهيدة من مخاطر العصر الرقمي، داعيةً إلى احترام خصوصية العلماء، والتمييز بين العالم الراسخ وصاحب الشهرة، وعدم اجتزاء المقاطع ونشرها دون تثبت، مؤكدة أن *"صحبة العلماء الحقيقية تُقاس بما تتركه من وعي وخشية واستقامة لا بعدد اللقاءات"*

من جانبها، أكدت د. أسماء محمد عز الدين أن طلب العلم من أعظم القربات والعبادات القلبية، مشيرة إلى أن علماء الأمة أولوْا أدب العلم اهتماماً بالغاً؛ حيث أفردوا له أبواباً ومؤلفات مستقلة، مثل كتاب «تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم» للإمام بدر الدين بن جماعة.

وسلّطت د. أسماء الضوء على التطبيق العملي لهذه الأخلاقيات من خلال قصة نبي الله موسى مع الخضر عليهما السلام؛ فلَمْ يمنع مقامُ موسى كـ"كليم الله" ونبيٍّ من أولي العزم من الرحلة والتواضع للتعلم ممن هو أعلم منه في بابٍ معين، مع التزامه بشرط معلمه واستعانته بالله على الصبر.

وأضافت أن القصة تُبرز حقيقة أن العلم لا نهاية له، مصداقاً لقوله تعالى: ﴿وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾، مبيّنة أن من أهم ثمرات الملازمة والصحبة العلمية أن يستسقي الطالبُ أخلاقَ الشيخ وآدابه قبل معلوماته.

وفي كلمتها، بيّنت د. سناء السيد، الباحثة بالجامع الأزهر، أن شرف طالب العلم يتجلى في قرنه بأهل الخشية وحفِّ الملائكة له بأجنحتها، مؤكدة أن صحبة العلماء تعد حلقة وصل تهذب النفوس وتحصن العقول من آفة العُجب والغرور.

وشددت د. سناء على أن ترسيخ هذا الأدب يمثل ضرورة حتمية لإعادة بناء الوعي الأخلاقي والمعرفي في مواجهة السيولة الفكرية، موضحة أن *"أزمة الزمان ليست في قلة العلم بل في أدب العلم؛ فالمرء قد يجد المعرفة مبذولة على الشاشات، لكن السكينة والوقار والخشية لا تُؤخذ إلا بالصحبة والمجالسة"*.

واختتمت حديثها بالاستشهاد بقول ابن مسعود رضي الله عنه: «ليس العلم بكثرة الرواية، وإنما العلم خشية الله»، وقول النبي ﷺ: «ليس منا من لم يُجلّ كبيرنا، ويرحم صغيرنا، ويعرف لعالمنا حقه».

ملتقى المرأة بالجامع الأزهر الجامع الأزهر أخلاقيات صحبة العلماء أخلاقيات صحبة العلماء وأثرها في صون الفكر والوعي مخاطر العصر الرقمي

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