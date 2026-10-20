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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

اليوم.. جامعة الأزهر تبدأ تسكين طالبات الفرقة الأولى بالأقاليم في المدينة الجامعية

جامعة الأزهر
جامعة الأزهر
عبد الرحمن محمد

أعلنت الإدارة العامة للمدن الجامعية للطالبات بجامعة الأزهر برئاسة نفسية خليل تسكين طالبات الفرقة الأولى بالأقاليم، بداية من اليوم الثلاثاء 20 أكتوبر.

وأوضحت مدير عام المدن الجامعية للطالبات أن المدن التي سيتم التسكين بها بداية من اليوم؛ هي: أسيوط، ودمياط، والزقازيق، والمنصورة، وبني سويف، والعاشر من رمضان، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن تسكين باقي مدن الأقاليم وكذا القاهرة تباعًا، وفقًا للإجراءات والأماكن المتاحة.

كما قدمت مديرة عام المدن الجامعية للطالبات الشكر إلى فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والأستاذ الدكتور محمود صديق، رئيس الجامعة؛ لحرصهما على مصلحة الطالبات، والتبكير بتسكينهن هذا العام، وتقديمهما جميع سبل الدعم التي تساعد الطالبات على التفرغ للتحصيل الدراسي.

استجابة فورية لنداء فضيلة الإمام الأكبر

ودعا الدكتور عباس شومان، رئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، الأمين العام لهيئة كبار العلماء، إلى الاستجابة الفورية لنداء فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ومعه العلماء ومحبو السلام، من أجل عصمة الدماء والحفاظ على ممتلكات الشعوب، والتصدي لمحاولات استهداف الأوطان وزعزعة استقرارها.

وقال شومان: «أتمنى أن يستقبل حكماء العرب والمسلمين نداء الإمام الأكبر ومعه العلماء ومحبو السلام بالقبول الفوري لعصمة الدماء وحفظ ممتلكات الشعوب، ورد كيد المتربصين بأوطاننا».

جامعة الأزهر تسكين طالبات المدينة الجامعية

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