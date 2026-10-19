مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية: بيان شيخ الأزهر مبادرة عملية لاحتواء صراعات المنطقة

أكد د. أيمن السيد عبدالوهاب، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن بيان الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الداعي إلى تشكيل لجنة وساطة من حكماء الأمة وعقلائها لإنهاء الصراعات والحروب بالمنطقة العربية، يأتي في توقيت بالغ الأهمية، ويعكس حجم التهديدات والمخاطر التي تحيط بالمنطقة العربية والإسلامية، كما يجسد المكانة الرفيعة التي يحظى بها الأزهر الشريف على المستوى العالمي.

مدير مركز الأهرام: دعوة شيخ الأزهر لتشكيل لجنة من حكماء الأمة نداء تاريخي لترسيخ السلام والاستقرار

وأوضح مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن البيان لم يقتصر على تشخيص خطورة المرحلة الراهنة، بل طرح مبادرة عملية للتحرك نحو تهدئة الأوضاع وتقريب وجهات النظر، من خلال دعوة مجموعة من حكماء الأمة وعقلائها إلى الاضطلاع بمسؤوليتهم والعمل على احتواء الصراعات والحد من التصعيد، بما يفتح المجال أمام حلول تسهم في إنهاء الحروب وتحقيق الأمن والاستقرار.

وأشار مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إلى أن البيان يحمل رسائل مهمة بشأن ضرورة التمسك بقيم الحوار والأمان والاستقرار، ويؤكد مسؤولية الأزهر الشريف التاريخية والإنسانية تجاه ما تواجهه المنطقة من تحديات ومخاطر، مؤكدًا أن دعوة شيخ الأزهر تمثل نداءً مهمًّا لترسيخ القيم الإنسانية المشتركة، وتعزيز فرص التفاهم والسلام بين الشعوب.

وكان الإمام الأكبر قد وجّه نداءً أخويًّا عاجلًا إلى كل الأشقاء في دولنا العربية والإسلامية كافة، بضرورة تغليب روح الأخوة وروابط الدين والدم واللغة، وإعلاء صوت الحكمة، كما دعا إلى تشكيل لجنة وساطة عاجلة من حكماء الأمة لإنهاء كل الصراعات والحروب بالمنطقة العربية، مؤكدا دعم الأزهر لجهود هذه اللجنة،حفظًا لأرواح الأبرياء وتغليبًا للمصلحة العامة.