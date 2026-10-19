قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير التعليم العالي: ارتفاع عدد الجامعات المصرية إلى 131 والطلاب لـ 4 ملايين
النرويج تحظر منصات السوشيال لمن هم دون سن 16 عاما
منتدى مصر 2026.. مواطن يطالب الرئيس بزيادة فرص العمل في العاصمة
بلاغات متزامنة عن قنابل في المدارس بـ 4 دول أوروبية
ثاني لاعب مصري.. صلاح يكتب اسمه في تاريخ طرابزون سبور أمام بشكتاش
بلدنا قوية.. عمرو أديب: الرئيس السيسي تحدث في منتدى مصر عن كيفية الحفاظ على الوطن
رسائل عاجلة من وزير التربية والتعليم لأولياء الأمور.. أبرزها البكالوريا
إيران تلوح باستهداف كابلات الإنترنت تحت هرمز: لدينا أهداف جديدة
ترتيب الدوري التركي بعد فوز طرابزون سبور على بشكتاش
برينتفورد يتعاون مع الشرطة بعد إلقاء كرة رجبي نحو الملعب
خبير عسكري: تكلفة اعتراض الصواريخ في سلاح صائد المسيرات تصل إلى 5 دولار فقط
احتراق المئات من الدراجات الكهربائية في احتجاجات فرنسا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

ثريا البدوي: نداء شيخ الأزهر للوساطة يجسد دور الأزهر التاريخي في توحيد الأمة

الدكتورة ثريا البدوي
الدكتورة ثريا البدوي
أحمد سعيد

قالت الدكتورة ثريا البدوي، العميد السابق لكلية الإعلام جامعة القاهرة وعضو لجنة التعليم بمجلس النواب ورئيس لجنة الإعلام والثقافة السابق بمجلس النواب، إن نداء الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بتشكيل لجنة وساطة عاجلة لإنهاء الصراعات في المنطقة العربية، يجسد المنهج الوسطي المعتدل للأزهر الشريف، وإدراكه لعمق الروابط الدينية والتاريخية التي تجمع الشعوب العربية والإسلامية.

ثريا بدوي: مبادرة شيخ الأزهر تستند إلى قيم السلام والإصلاح 

وأشارت إلى أن هذا النداء يستند إلى قيم السلام والإصلاح، ويؤكد أن أواصر الدين والعروبة قادرة على إخماد الفتن، وحقن الدماء، والحفاظ على استقرار الأمة ومقدراتها.

وأوضحت النائبة الدكتورة ثريا البدوي، أن مبادرة شيخ الأزهر للوساطة العربية تمثل امتدادًا للدور التاريخي للأزهر الشريف، وتعكس مكانته الرفيعة بوصفه مرجعية إسلامية جامعة تدعو إلى التفاهم ونبذ الفرقة، معربةً عن أملها في أن تلقى المبادرة استجابة صادقة من قادة الأمة وحكمائها، وأن تمثل خطوة فاعلة نحو إنهاء الصراعات، وحقن دماء الأبرياء، واستعادة الأمن والاستقرار في العالمين العربي والإسلامي.

وكان الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قد وجّه نداءً أخويًّا عاجلًا إلى الأشقاء في الدول العربية والإسلامية كافة، دعا فيه إلى تغليب روح الأخوة وروابط الدين والدم واللغة، وإعلاء صوت الحكمة، وتشكيل لجنة وساطة عاجلة من حكماء الأمة لإنهاء الصراعات والحروب في المنطقة العربية، مؤكدًا دعم الأزهر الشريف لجهود هذه اللجنة؛ حفاظًا على أرواح الأبرياء، وصونًا لأمن المنطقة واستقرارها، وتغليبًا للمصلحة العامة.

الدكتورة ثريا البدوي ثريا البدوي نداء شيخ الأزهر شيخ الأزهر الأزهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يستذكر موقفًا للرئيس الأسبق مبارك بشأن وزير الكهرباء ماهر أباظة

مرتبات أكتوبر

قبل الميعاد بيومين.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر بعد تبكيرها

قطع المياه

من 6 مساءً حتى منتصف الليل.. انقطاع المياه عن 16 منطقة وضعفها في 3 أخرى بالقاهرة

المتهم

النيابة العامة في قضية صاحب بيت فاطم: المتهم استغل الضعف النفسي للمجني عليها

الصورة المتداولة

بعد شكاوى ضغط التقيييمات والواجبات| تلميذ ابتدائي يكتب: أمنيتي المدرسة تقع

قفزة جديدة في أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين

بعد تجاوز الـ 6 آلاف.. قفزة جديدة في أسعار الذهب اليوم الإثنين بمصر

وزيرة التنمية المحلية

«نزع ملكية أراضي محور حسب الله الكفراوي بالجيزة».. ننشر قرار التنمية المحلية بالوقائع المصرية

هالاند

برشلونة يبدأ مفاوضات لضم هالاند من السيتي.. تفاصيل

ترشيحاتنا

المتوفية

تشييع جثمان نورا ضحية خطيب صديقتها في شبرا الخيمة عقب صلاة الجنازة بمسجد عصفور

المشرحة

محافظ سوهاج يوجه بتسهيل إجراءات دفن ضحايا حادث "ترعة نجع حمادي" بطهطا وتقديم الدعم العاجل لأسرهم

تعامد الشمس

بمشاركة 8 فرق للفنون الشعبية.. فرقة أسوان تواصل عروضها بمهرجان تعامد الشمس

بالصور

مع تقلبات الطقس.. 7 علامات لا تهمليها عند الشعور بالبرد

مع تقلبات الطقس.. 7 علامات لا تهمليها عند الشعور بالبرد
مع تقلبات الطقس.. 7 علامات لا تهمليها عند الشعور بالبرد
مع تقلبات الطقس.. 7 علامات لا تهمليها عند الشعور بالبرد

بتحسي بالبرد رغم اعتدال الجو؟ 7 علامات تكشف السبب

بتحسي بالبرد رغم اعتدال الجو؟ 7 علامات تكشف السبب
بتحسي بالبرد رغم اعتدال الجو؟ 7 علامات تكشف السبب
بتحسي بالبرد رغم اعتدال الجو؟ 7 علامات تكشف السبب

طريقة عمل طاجن السبيط بالطماطم في الفرن خلال عشر دقائق فقط

طريقة عمل طاجن السبيط بالطماطم في الفرن
طريقة عمل طاجن السبيط بالطماطم في الفرن
طريقة عمل طاجن السبيط بالطماطم في الفرن

قبل شراء ملابس الشتاء.. 5 قطع أساسية تستحق فلوسك

قبل شراء ملابس الشتاء.. 5 قطع أساسية تستحق فلوسك
قبل شراء ملابس الشتاء.. 5 قطع أساسية تستحق فلوسك
قبل شراء ملابس الشتاء.. 5 قطع أساسية تستحق فلوسك

فيديو

اسعار فستانين الجونة 2026

نصف مليون جنيه في فستان واحد .. أسعار صادمة لفساتين نجمات الجونة 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: فن الخط لغة حوار بين مصر والصين

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: شفرة الـ 2030 في كواليس هندسة الأمن القومي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيطان ينتظر

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من احتواء الصدمة إلى بناء المرونة.. مصر وأزمات الطاقة والغذاء والديون

د. مها محمد عبد القادر - أستاذ أصول التربية - جامعة الأزهر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: ركائز المناعة الفكرية والوجدانية.. نحو مناعة فكرية وشخصية مستقلة

المزيد