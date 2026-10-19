ثريا البدوي: نداء شيخ الأزهر للوساطة يجسد دور الأزهر التاريخي في توحيد الأمة

قالت الدكتورة ثريا البدوي، العميد السابق لكلية الإعلام جامعة القاهرة وعضو لجنة التعليم بمجلس النواب ورئيس لجنة الإعلام والثقافة السابق بمجلس النواب، إن نداء الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بتشكيل لجنة وساطة عاجلة لإنهاء الصراعات في المنطقة العربية، يجسد المنهج الوسطي المعتدل للأزهر الشريف، وإدراكه لعمق الروابط الدينية والتاريخية التي تجمع الشعوب العربية والإسلامية.

ثريا بدوي: مبادرة شيخ الأزهر تستند إلى قيم السلام والإصلاح

وأشارت إلى أن هذا النداء يستند إلى قيم السلام والإصلاح، ويؤكد أن أواصر الدين والعروبة قادرة على إخماد الفتن، وحقن الدماء، والحفاظ على استقرار الأمة ومقدراتها.

وأوضحت النائبة الدكتورة ثريا البدوي، أن مبادرة شيخ الأزهر للوساطة العربية تمثل امتدادًا للدور التاريخي للأزهر الشريف، وتعكس مكانته الرفيعة بوصفه مرجعية إسلامية جامعة تدعو إلى التفاهم ونبذ الفرقة، معربةً عن أملها في أن تلقى المبادرة استجابة صادقة من قادة الأمة وحكمائها، وأن تمثل خطوة فاعلة نحو إنهاء الصراعات، وحقن دماء الأبرياء، واستعادة الأمن والاستقرار في العالمين العربي والإسلامي.

وكان الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قد وجّه نداءً أخويًّا عاجلًا إلى الأشقاء في الدول العربية والإسلامية كافة، دعا فيه إلى تغليب روح الأخوة وروابط الدين والدم واللغة، وإعلاء صوت الحكمة، وتشكيل لجنة وساطة عاجلة من حكماء الأمة لإنهاء الصراعات والحروب في المنطقة العربية، مؤكدًا دعم الأزهر الشريف لجهود هذه اللجنة؛ حفاظًا على أرواح الأبرياء، وصونًا لأمن المنطقة واستقرارها، وتغليبًا للمصلحة العامة.