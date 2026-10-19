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الإشراف العام
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رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

اللواء سمير فرج: مبادرة شيخ الأزهر للوساطة تؤكد مكانة مصر والأزهر في ترسيخ السلام والاستقرار الإقليمي

اللواء سمير فرج
اللواء سمير فرج
عبد الرحمن محمد

أشاد اللواء د. سمير فرج، المدير الأسبق لإدارة الشؤون المعنوية، بنداء ودعوة فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لتشكيل لجنة وساطة من حكماء الأمة وعقلائها للتدخل من أجل وقف الاقتتال في المنطقة العربية، مؤكدًا أن المبادرة تعكس الدور الحقيقي للأزهر الشريف ومكانته الدينية والتاريخية، باعتباره منارةً للعلم والاعتدال ومرجعيةً كبرى للمسلمين حول العالم، يلتف حولها نحو مليار ونصف المليار مسلم حول العالم.

وأوضح اللواء سمير فرج، أن تحرك فضيلة الإمام الأكبر في هذا التوقيت يعكس المسؤولية الدينية والإنسانية التي يضطلع بها الأزهر في مواجهة الأزمات، ويؤكد أهمية توظيف مكانته وإمكاناته في دعم جهود التهدئة والوساطة، واحتواء الصراعات، وتعزيز فرص الحوار والتفاهم بين الأطراف المختلفة.

وأضاف اللواء سمير فرج، أن بيان شيخ الأزهر يؤكد قيمة الأزهر الشريف ومكانة مصر ودورهما في دعم السلام والاستقرار الإقليمي، مشددًا على أن الإسلام رسالة إنسانية سامية تدعو إلى السلام والتعايش وإصلاح ذات البين، ولا تدعو إلى الحرب والاقتتال، وهو ما تجسده دعوة فضيلة الإمام الأكبر إلى تغليب صوت الحكمة، وإعلاء روابط الأخوة، والعمل على إنهاء الصراعات والحروب بالمنطقة، معربا عن خالص الشكر والتقدير لفضيلة الإمام الأكبر على هذه المبادرة التي تعكس جوهر رسالة الإسلام في صون حياة الإنسان وترسيخ قيم الرحمة والسلام، وتؤكد الدور التاريخي للأزهر الشريف في جمع كلمة الأمة والعمل من أجل مستقبل يسوده الأمن والاستقرار.

وكان فضيلة الإمام الأكبر قد وجّه نداءً أخويًّا عاجلًا إلى الأشقاء في الدول العربية والإسلامية كافة، دعا فيه إلى تغليب روح الأخوة وروابط الدين والدم واللغة، وإعلاء صوت الحكمة، كما دعا إلى تشكيل لجنة وساطة عاجلة من حكماء الأمة لإنهاء الصراعات والحروب في المنطقة العربية، مؤكدًا دعم الأزهر الشريف لجهود هذه اللجنة؛ حفاظًا على أرواح الأبرياء، وتغليبًا للمصلحة العامة.

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