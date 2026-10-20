الأزهر يعلن تعليمات التقدم للشهادتين الابتدائية والإعدادية للعام الدراسي 2026/2027

أصدرت الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية تعليمات بشأن الاستمارة الإلكترونية وإجراءات التقدم لامتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية للعام الدراسي 2026/2027، وذلك في إطار تنظيم إجراءات التقدم للامتحانات.

حدد قطاع المعاهد الأزهرية، برئاسة الدكتور أحمد خليفة شرقاوي، اليوم الخميس 15 أكتوبر 2026، موعدًا نهائيًا لاستقبال طلبات الالتحاق بمعهد الخط العربي والزخرفة للبنين والفتيات، للعام الدراسي 2026/2027، داعيًا الراغبين في الالتحاق إلى سرعة استكمال إجراءات التقديم قبل انتهاء المهلة المحددة.

وأوضح القطاع أن التسجيل يتم إلكترونيًا من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية، ويستهدف الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية الأزهرية أو ما يعادلها، وفقًا للشروط والضوابط المنظمة للقبول.

وأشار إلى أن قبول المتقدمين يتطلب اجتياز اختبارات القدرات الفنية، إلى جانب المقابلة الشخصية المقررة، وذلك في إطار إجراءات اختيار الطلاب الراغبين في دراسة الخط العربي والزخرفة بالمعهد.

جولة ميدانية لمتابعة انتظام الدراسة بمعهد فؤاد الأول في أسيوط

وفي سياق متصل، أجرى الدكتور سيد حسن، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشؤون المناطق، زيارة تفقدية إلى معهد فؤاد الأول بمحافظة أسيوط، بتكليف من الدكتور أحمد خليفة شرقاوي، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، لمتابعة انتظام العملية التعليمية والوقوف على سير العمل داخل المعهد.

واستهدفت الجولة الاطمئنان على انتظام الدراسة ومتابعة الأوضاع التعليمية والإدارية على أرض الواقع، إلى جانب رصد أي معوقات قد تواجه الطلاب أو المعلمين والعمل على تذليلها، بما يساعد على توفير بيئة تعليمية مناسبة.

متابعة الحصص الدراسية ومستوى التحصيل العلمي

وخلال جولته داخل المعهد، تفقد الدكتور سيد حسن الفصول الدراسية، وتابع انتظام الحصص ومدى التزام المعلمين بالجداول الزمنية المحددة لتدريس المناهج الأزهرية، للتأكد من سير العملية التعليمية وفق الخطط المقررة.

كما حرص على التواصل المباشر مع الطلاب، وحثهم على الاجتهاد والمثابرة في تحصيل دروسهم، والاهتمام بمسيرتهم التعليمية، مع التمسك بمنهج الأزهر الشريف الوسطي الذي يقوم على الاعتدال.