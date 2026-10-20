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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأوقاف تستعد لحسم المتأهلين للمرحلة النهائية من دوري النجباء في موسمه الثالث

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
عبد الرحمن محمد

تستعد وزارة الأوقاف لإجراء تصفيات المرحلة قبل النهائية من الموسم الثالث لمسابقة «دوري النجباء»، وذلك بأكاديمية الأوقاف الدولية خلال الفترة من الاثنين 26 أكتوبر حتى الأربعاء 28 أكتوبر 2026، بمشاركة الأئمة الذين تمكنوا من اجتياز مراحل المسابقة السابقة، في إطار استراتيجية الوزارة الرامية إلى تطوير المستوى العلمي والمعرفي للأئمة، وترسيخ روح التنافس الإيجابي بينهم، والارتقاء بقدراتهم ومهاراتهم الدعوية.

وكانت وزارة الأوقاف استكملت الاختبارات التمهيدية للمرحلة الأولى من المسابقة على مستوى الإدارات الفرعية، قبل الانتقال إلى المرحلة الثانية التي أُجريت على مستوى المديريات الإقليمية، وأسفرت نتائجها عن اختيار عشرة متسابقين من كل مديرية للمنافسة في تصفيات المرحلة قبل النهائية.

ومن المقرر أن تنطلق التصفيات يوم الاثنين 26 أكتوبر 2026، بمشاركة أئمة مديريات أسوان، والوادي الجديد، وقنا، والأقصر، وسوهاج، وأسيوط، ومطروح، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر.

وتتواصل المنافسات يوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2026، بمشاركة مديريات الإسكندرية، والبحيرة، وبورسعيد، وكفر الشيخ، ودمياط، والدقهلية، والشرقية، والغربية، والمنوفية، والإسماعيلية.

ويسدل الستار على تصفيات المرحلة قبل النهائية يوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026، بمشاركة مديريات القاهرة، والجيزة، والقليوبية، وبني سويف، والفيوم، والمنيا، والسويس، إلى جانب الديوان العام والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وتندرج مسابقة «دوري النجباء» ضمن البرامج التي تنفذها وزارة الأوقاف بهدف الارتقاء بالمستوى العلمي والدعوي للأئمة، وتوسيع مداركهم المعرفية، وتطوير مهاراتهم، وتهيئة بيئة تنافسية تشجع على التميز والإبداع، بما يسهم في تعزيز كفاءتهم في أداء رسالتهم الدعوية، وترسيخ دورهم في نشر الوعي الديني الصحيح، والقيام بمسؤولياتهم في خدمة المجتمع.

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