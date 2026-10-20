الغربية.. زراعة 120 شجرة بطريق برما–بسيون بمركز طنطا

شهد اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية، أعمال زراعة 120 شجرة بطريق برما–بسيون بمركز طنطا، ضمن المرحلة الخامسة من المبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة»، في إطار جهود المحافظة للتوسع في المساحات الخضراء وتحسين المظهر الحضاري للطرق،جاء ذلك بحضور الأستاذ عادل داوود رئيس مركز ومدينة طنطا.

توجيهات محافظ الغربية

وأكد محافظ الغربية استمرار تنفيذ أعمال التشجير بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بما يسهم في تحسين جودة الهواء والارتقاء بالبيئة، وتوفير بيئة صحية للمواطنين، مشيرًا إلى أهمية الحفاظ على الأشجار باعتبارها أحد مقومات التنمية البيئية المستدامة.

تحرك تنفيذي عاجل

ووجّه المحافظ بضرورة المتابعة الدورية للأشجار المزروعة، والاهتمام بأعمال الري والرعاية والصيانة، لضمان نموها والحفاظ عليها وتحقيق الاستفادة المرجوة من المبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة».