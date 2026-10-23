عاجل ..بعد استغاثتها عبر فيسبوك أمن الغربية يعيد طفلة آل علام لأحضان والدتها في طنطا

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية اليوم من إعادة الطفلة المحتجزة من جهه والدها إلي احضان والدتها تنفيذا لحكم الحضانه عقب استغاثتها عبر منصات ومواقع التواصل الاجتماعي فس بوك .

تحرك أمني عاجل

وجاء ذلك عقب تحرك أمني عاجل تحت إشراف اللواء محمد عاصم مدير المباحث الجنائية والعميد سامح نجيده رئيس مباحث المديرية وفريق بحث جنائي بالتنسيق مع ضباط مباحث قسم شرطة ثان طنطا تنفيذا الحكم القضائي.

جهود أمنية لإعادة الطفلة

وكان المحاسب عمرو علام صاحب مطاعم علام الزوج المتهم بخطف ابنته اعلن في وقت سابق بقوله "انا هاسلم نفسي إلي قسم شرطة ثان ومش هسيء لام بنتي" .

وأشار الزوج المتهم بقوله "انا بتعرض كعمرو علام لحملات تشويه وابتزاز وياريت متحكموش من طرف واحد واسمعوني " .

استغاثة الام عبر السوشيال ميديا

وجاء ذلك عقب استغاثة ام الطفلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي فس بوك بتعرض ابنتها للخطف علي يد والدها عبر مقطع فيديو متداول بصفحات فس بوك .

عودة الطفلة لأحضان أمها

وكثف ضباط مباحث الغربية من جهودهم لفحص فيديو الام المتداول واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

الجدير بالذكر أن الأم المكلومة عبرت خلال فيديو بث مباشر باستغاثتها إلي رئيس الجمهورية ووزارة الداخلية والنائب العام بسرعه التدخل لإعادة طفلتها .