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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بعد تكريمها من الرئيس السيسي.. رئيس جامعة طنطا يهنئ ندا المصري الأولى على دفعة الصيدلة

رئيس الجمهورية
رئيس الجمهورية
الغربية أحمد علي

هنأ الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا، الخريجة ندا المصري عبد الغني محمود، الحاصلة على المركز الأول على دفعة بكالوريوس الصيدلة «فارم دي» دور مايو 2026 بكلية الصيدلة، بمناسبة تكريمها من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال حفل تخرج دفعات جديدة من الأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية، الذي أُقيم السبت 17 أكتوبر 2026، بمقر الأكاديمية العسكرية بالعاصمة الجديدة.

توجيهات جامعة طنطا 

وأعرب الدكتور محمد حسين عن فخره واعتزازه بهذا التكريم الرئاسي، مؤكدًا أنه يمثل تقديرًا مستحقًا للتفوق والتميز العلمي، ويعكس المستوى الأكاديمي المتميز لخريجي جامعة طنطا وقدرتهم على تمثيل جامعتهم بصورة مشرفة في المحافل الوطنية الكبرى، مشيرًا إلى أن مشاركة أوائل الخريجين في هذه المناسبة تجسد اهتمام الدولة المصرية برعاية النابغين والمتفوقين، وإبراز النماذج الشبابية الملهمة.

تحرك تنفيذي 

وأكد رئيس الجامعة أن جامعة طنطا تضع رعاية المتفوقين واكتشاف المواهب وتنمية قدرات الطلاب في مقدمة أولوياتها، انطلاقًا من إيمانها بأن الاستثمار في الإنسان يمثل الركيزة الأساسية لبناء المستقبل، موضحًا أن ما يحققه أبناء الجامعة من إنجازات يعكس تكامل الجهود التعليمية والأكاديمية، ويشكل حافزًا لمواصلة التطوير والارتقاء بجودة المخرجات التعليمية وربطها باحتياجات المجتمع وسوق العمل.

واختتم الدكتور محمد حسين تهنئته بتمنياته للخريجة بدوام التوفيق والنجاح في مسيرتها العلمية والمهنية، مؤكدًا أن تفوقها يمثل نموذجًا مشرفًا لشباب جامعة طنطا، ورسالة تحفيز لزملائها لمواصلة الاجتهاد والتميز، والإسهام بعلمهم وكفاءاتهم في دعم مسيرة التنمية وبناء الجمهورية الجديدة.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي جامعة طنطا طلاب وطالبات أكاديمية العسكرية

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