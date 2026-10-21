إصابة شخص في حادث دهس بمنطقة بنيامين شمالي الضفة الغربية

أفادت القناة 14 الإسرائيلية بإصابة شخص في حادث دهس وقع في منطقة بنيامين، وفقًا لما نقلته قناة CGTN العربية في خبر عاجل.

ولم تتضمن المعلومات الأولية المتاحة تفاصيل إضافية بشأن هوية المصاب أو مدى خطورة إصابته أو ملابسات الحادث.

وتشير التغطيات السابقة لحوادث مماثلة في المنطقة إلى أهمية التمييز بين حوادث الدهس المرورية والوقائع التي تُشتبه فيها دوافع أمنية، دون الجزم بملابسات الحادث الجديد قبل صدور معلومات مؤكدة.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن منطقة بنيامين، الواقعة شمالي الضفة الغربية، تشهد حوادث أمنية ووقائع متفرقة تحظى بمتابعة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية.

ولم تُعلن، وفق المعلومات المتاحة حتى الآن، تفاصيل مؤكدة بشأن ظروف حادث الدهس الأخير أو ما إذا كان متعمدًا، كما لم ترد معلومات إضافية عن هوية المصاب وحالته الصحية.

