روسيا تعلن استعدادها لاستئناف المحادثات الثلاثية مع واشنطن وكييف في النصف الأول من نوفمبر

أعلن يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، استعداد موسكو لاستئناف المحادثات الثلاثية التي تضم روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا خلال النصف الأول من نوفمبر المقبل، في إطار الجهود الدبلوماسية المتعلقة بالحرب الروسية الأوكرانية.

ويأتي الإعلان في وقت تتواصل فيه التحركات السياسية والدبلوماسية بشأن مسار الحرب، وسط ترقب لما قد تسفر عنه أي جولة جديدة من المفاوضات بشأن فرص التوصل إلى تفاهمات بين الأطراف المعنية.

وبحسب تقارير إعلامية، جاء التصريح عقب لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، إذ أشار الكرملين إلى استعداد مبدئي لاستئناف المفاوضات بعد العاشر من نوفمبر، مع التركيز على ترتيبات الأمن في مرحلة ما بعد انتهاء الصراع.

وفي المقابل، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي دعمه لجهود وقف إطلاق النار واستئناف المحادثات الثلاثية، مع تأكيد أهمية الضمانات الأمنية لأوكرانيا.

ورغم هذه المؤشرات الدبلوماسية، لا يعني الإعلان التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن موعد المفاوضات أو جدول أعمالها، كما لا تزال هناك خلافات بين الأطراف بشأن شروط إنهاء الحرب والتسوية الأمنية.