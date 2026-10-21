بريطانيا تحيي الذكرى الـ60 لكارثة أبرفان التي أودت بحياة 144 شخصا

يحيي الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا والأمير ويليام، اليوم الأربعاء، الذكرى الستين لكارثة أبرفان في ويلز، التي أودت بحياة 144 شخصا، بينهم 116 طفلا، إثر انهيار 50 ألف طن من مخلفات الفحم من سفح تل في 21 أكتوبر 1966، ما أدى إلى تدمير مدرسة ابتدائية ومنازل مجاورة.

وذكرت صحيفة "ديلي تلجراف" البريطانية أن أفراد العائلة المالكة سينضمون إلى الناجين وأسر الضحايا وأهالي القرية لإحياء الذكرى، حيث يضع الملك والأمير ويليام أكاليل الزهور، فيما تضع الملكة باقة من الزهور في الحديقة التذكارية المقامة على موقع المدرسة المدمرة، والتي افتتحتها الملكة الراحلة إليزابيث الثانية.

ومن المقرر أن يلتقي أفراد العائلة المالكة سكان القرية وعناصر متقاعدين من خدمات الطوارئ الذين شاركوا في جهود الإنقاذ، كما سيطلعون على معرض يوثق عمليات الإنقاذ.

وتكتسب الزيارة أهمية خاصة للعائلة المالكة، إذ لم تتوجه إليزابيث الثانية إلى القرية إلا بعد ثمانية أيام من وقوع الكارثة، وهو تأخير وصفته لاحقا بأنه "أكبر ندم" في عهدها. وزارت القرية ثلاث مرات أخرى، فيما زارها الملك تشارلز عام 2016، عندما كان أميرا لويلز، لإحياء الذكرى الخمسين للكارثة.