محافظ الغربية: نعتز بمكانة المسجد الأحمدي بوصفه أحد أبرز المعالم الدينية والتاريخية

استقبل اللواء الدكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية، الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بحضور الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، وفضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، عضو المجلس الأعلى للطرق الصوفية، وفضيلة الدكتور محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك للمشاركة في احتفالية المشيخة العامة للطرق الصوفية بمولد العارف بالله السيد أحمد البدوي بمدينة طنطا.

توجيهات محافظ الغربية

وشهد الاستقبال كلٌّ من: المهندس حسام الدين عبده، نائب المحافظ، والعميد أ.ح. وائل فتحي، المستشار العسكري للمحافظة، والأستاذ علي الخطيب _ وكيل مشيخة الطرق الصوفية بالقاهرة، وفضيلة الشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل، مدير مديرية أوقاف الغربية.

ورحّب محافظ الغربية بوزير الأوقاف والقيادات الدينية، مؤكدًا اعتزاز المحافظة بمكانة المسجد الأحمدي بوصفه أحد أبرز المعالم الدينية والتاريخية، وحرص الأجهزة التنفيذية على تهيئة الأجواء المناسبة لاستقبال الزائرين والمريدين، وتيسير الخدمات وحركة السير بمحيط المسجد ومناطق الاحتفالات، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

احتفالات مسجد السيد البدوى بطنطا

وأضاف أن المحافظة تحرص على تنظيم احتفالات المولد بما يعكس مكانة الغربية الدينية والتاريخية، ويوفر سبل الراحة للزائرين.

ومن جانبه، أكد الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف أهمية ترسيخ الفهم الصحيح للدين وإحياء القيم الأخلاقية والروحية، مشيرًا إلى الدور المحوري للعلماء والمؤسسات الدينية في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتعزيز معاني المحبة والتسامح، في إطار رسالة الإسلام القائمة على الأخلاق وصلاح الإنسان.

رفع كفاءة الخدمات

ويُعد العارف بالله السيد أحمد البدوي من أبرز أعلام التصوف الإسلامي في القرن السابع الهجري، وتُنسب إليه الطريقة الأحمدية البدوية التي يقوم منهجها التربوي على التمسك بالقرآن الكريم والسنة النبوية ومكارم الأخلاق.

المناسبات الدينية



كما يُعد المسجد الأحمدي من أبرز المعالم الدينية والتاريخية بالمحافظة، فيما أصبح مولده من المناسبات الدينية السنوية التي تستقبل خلالها المدينة زائرين ومريدين من مختلف أنحاء الجمهورية.