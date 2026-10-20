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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

خلال فعاليات "منتدى مصر".. رئيس جامعة طنطا يشارك في جلسات حوارية ضمن محور "بناء الإنسان"

جامعة طنطا
جامعة طنطا
الغربية أحمد علي

شارك الدكتور محمد حسين ر ئيس جامعة طنطا  في اليوم الأول ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، في جلسة حوارية  بعنوان "ماذا يتعلم أبناؤنا... وهل يؤهلهم ذلك للمستقبل؟"، ضمن فعاليات المائدة المستديرة بمحور «بناء الإنسان»،وبمشاركة واسعة لمختلف أطياف المجتمع المصري والمهتمين بالشأن المصري ويشمل؛ الحكومة من الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات والجهات التابعة لها، وكذا ممثلي مؤسسات المجتمع المدني والخبراء والمفكرين، والمتخصصين، بالإضافة إلى الشخصيات العامة والسياسيين والمواطنين من مختلف الأطياف.

توجيهات جامعة طنطا 

وجاء ذلك برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

تفاصيل جلسات منتدي مصر 

شهدت الجلسة، مناقشة التحولات المطلوبة في منظومة التعليم، والانتقال من التركيز على إتاحة الفرص التعليمية إلى ضمان جودة التعلم ومخرجاته، ومدى قدرة النظم التعليمية على إعداد الطلاب لمتطلبات الدراسة الجامعية وسوق العمل. وناقشت المائدة آليات تطوير المناهج وأساليب التقييم، وتعزيز المهارات المستقبلية، ورفع كفاءة منظومتي التعليم والتدريب، إلى جانب أهمية ربط البرامج الأكاديمية والبحث العلمي والابتكار باحتياجات القطاعات الإنتاجية ووظائف المستقبل، بما يسهم في بناء منظومة تعليمية أكثر استدامة وتنافسية، وإعداد أجيال تمتلك المعارف والمهارات والقدرات اللازمة لمواكبة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة.

اخبار محافظة الغربية جامعة طنطا فخامة الرئيس منتدي مصر

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