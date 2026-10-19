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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة طنطا تفتح باب التقدم لجوائز الجامعة لعام 2026-2027

جامعة طنطا
جامعة طنطا
الغربية أحمد علي

أعلن الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا، فتح باب التقدم لأعضاء هيئة التدريس لجوائز الجامعة التشجيعية والتقديرية، وجائزة التميز في الأداء الجامعي العام، وجائزة أفضل أداء مؤسسي للعام الجامعي 2026/2027،  وتبلغ قيمة الجوائز للفائزين مليون جنيه وفقا لقرار مجلس جامعة طنطا لشهر سبتمبر الماضي، وذلك في إطار حرص الجامعة على تشجيع التميز العلمي والبحثي والإداري، وتقدير أصحاب الإسهامات والإنجازات المتميزة في مختلف مجالات العمل الجامعي.

توجيهات جامعة طنطا 

وأكد الدكتور محمد حسين أن جوائز الجامعة تمثل إحدى الآليات المهمة لترسيخ ثقافة التميز والابتكار، وتحفيز أعضاء هيئة التدريس على مواصلة العطاء وتطوير الأداء الأكاديمي والبحثي والإداري، بما يسهم في الارتقاء بجودة العملية التعليمية والبحث العلمي وتعزيز الدور المجتمعي للجامعة.

تبادل الخبرات 

وأضاف رئيس الجامعة أن تكريم النماذج المتميزة يأتي انطلاقًا من إيمان الجامعة بأن رأس المال البشري هو المحرك الرئيسي لعمليات التطوير، مشيرًا إلى أن الجامعة تحرص على توفير بيئة أكاديمية ومؤسسية داعمة للإبداع والابتكار، وتشجيع المنافسة الإيجابية بين منتسبيها بما يدعم تنفيذ خطتها الاستراتيجية، ويرسخ مكانتها على المستويين المحلي والدولي.

الباحثين واعضاء هيئة التدريس 

من جانبه، دعا الدكتور حاتم أمين، نائب رئيس جامعة طنطا لشئون الدراسات العليا والبحوث، أعضاء هيئة التدريس ممن تنطبق عليهم شروط التقدم إلى المشاركة والتنافس على الجوائز، مؤكدًا أنها تمثل فرصة لإبراز ما حققوه من إنجازات علمية وبحثية ومؤسسية متميزة، وتقديرًا لما يقدمونه من جهود تسهم في دعم مسيرة التطوير والارتقاء بالجامعة.

وأوضح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن أعضاء هيئة التدريس الراغبين في التقدم للجوائز عليهم تسليم عدد ٢ نسخ من ملفات التقدم، مستوفاة جميع المستندات والنماذج المطلوبة طبقًا للائحة المنظمة والنماذج المرفقة، مباشرة إلى إدارة البعثات بالإدارة العامة للعلاقات الثقافية بالجامعة خلال الفترة من 31/10/2026 حتى 31/12/2026.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي جامعة طنطا تبادل الخبرات جوائز الخبرات

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