قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وليمة الفرح تتحول لمأساة.. 110 مصابين بأعراض تسمم في زفاف في العياط
رئيس مجلس القيادة اليمني: نشيد بالموقف المصري الشجاع إلى جانب السعودية
خبير علاقات دولية: انزعاج واشنطن من اعتداءات المستوطنين لا يعني تغيير سياستها .. صور
تشكيل الزمالك 2007 لمواجهة الأهلي في بطولة الدوري العام للشباب والناشئين
حسام غالي: العلاقة بين الشناوي وحسام حسن لن تعود كما كانت.. ويستشهد بتجربة مع «جوزيه»
العد التنازلي لتغيير الساعة.. مواعيد تطبيق التوقيت الشتوي وقرارات الحكومة بشأن مواعيد غلق الأنشطة التجارية
مصرع عنصرين إجراميين في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بطوخ| القصة الكاملة
إحالة أوراق الزوج المتهم بقتل زوجته عروسة المنوفية للمفتي
غلط واتحاسب .. سيف زاهر يحذر من تصعيد أزمة ناصر منسي داخل الزمالك
باستثمارات 4.6 مليار جنيه.. الإسكان توقع عقود تشغيل وصيانة 11 محطة تحلية
البرلمان يبدأ جلسة طارئة لبحث قرارات مجلس الدفاع الوطني بشأن السعودية
أحسن قرارات الزمالك.. شوبير يعلق على إحالة ناصر منسي للتحقيق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس جامعة طنطا يوقع بروتوكول تعاون مع البورصة المصرية لتعزيز الثقافة المالية

جامعة طنطا
جامعة طنطا
الغربية أحمد علي

وقّع الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا، والسيد عمر رضوان، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، بروتوكول تعاون مشترك لتعزيز الثقافة المالية والاستثمارية لدى طلاب الجامعة، وذلك بمقر البورصة المصرية بوسط القاهرة، خلال فعاليات افتتاح جلسة التداول بمناسبة الأسبوع العالمي للثقافة المالية، بحضور الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور محمد عبدالعزيز، مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور ياسر الجرف، عميد كلية التجارة بجامعة طنطا، إلى جانب عدد من القيادات الأكاديمية وممثلي المؤسسات المالية والجامعات المشاركة.

توجيهات جامعة طنطا 

وأكد الدكتور محمد حسين أن توقيع البروتوكول يأتي في إطار استراتيجية جامعة طنطا لتعزيز الشراكات المؤسسية مع الكيانات الاقتصادية الرائدة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة ربط العملية التعليمية باحتياجات سوق العمل المعرفية والمهارية، مشيرًا إلى أن الجامعة تولي اهتمامًا خاصًا بتطوير منظومتها التعليمية من خلال دمج الخبرات المهنية والتطبيقية في المسارات الأكاديمية، بما يسهم في إعداد خريجين يمتلكون مقومات المنافسة في بيئة عمل متغيرة.

تحرك تنفيذي عاجل 

وأضاف رئيس الجامعة أن الشراكة مع البورصة المصرية تعكس حرص الجامعة على ترسيخ مفاهيم الوعي الاقتصادي والمالي لدى الشباب، باعتبارها ركيزة أساسية لبناء أجيال أكثر قدرة على اتخاذ قرارات مالية رشيدة، والمشاركة بفاعلية في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور ياسر الجرف، عميد كلية التجارة، أن البروتوكول يتيح تنفيذ برامج تدريبية متخصصة وورش عمل ومحاضرات توعوية، إلى جانب إتاحة نموذج محاكاة البورصة المصرية (Stock Riders)، وتوفير مواد تعليمية إلكترونية وبرامج لتدريب المدربين (TOT)، بما يمنح الطلاب فرصة التعرف عمليًا على آليات التداول والاستثمار، ويؤهلهم للمشاركة في برنامج «سفراء البورصة المصرية».

تبادل الخبرات 

وأشار عميد الكلية إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد العمل على تفعيل بنود البروتوكول بالتنسيق مع البورصة المصرية، من خلال أنشطة تستهدف تنمية قدرات الطلاب في التحليل المالي وفهم أدوات الاستثمار، وإتاحة فرص للتفاعل المباشر مع الخبراء والمتخصصين، مؤكدًا أن هذه التجربة ستسهم في إثراء العملية التعليمية وربط المقررات الدراسية بالتطبيقات المهنية الواقعية.

برتوكول التعاون 

ويتضمن البروتوكول عددًا من مجالات التعاون المشترك، من بينها دعم الشركات الناشئة للخريجين في المجالات التي تحددها البورصة المصرية، وتنظيم الفعاليات التثقيفية والتدريبية، مع تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة لمتابعة البرامج المتفق عليها، وتوفير الإمكانات والتجهيزات اللازمة لتنفيذها داخل الجامعة.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي عاجل رفع كفاءة الخدمات تحسين تبادل الخبرات جامعة طنطا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهمة

«يلا يا متخلف أنا هحبسك».. القبض على المتهمة بالتعدّي بالسب على سائق نقل ذكي بمدينة نصر

هاني رمزي

هاني رمزي: لا أزال أبكي على والدتي كل يوم.. وأرفض زواج ابنتي من مسلم

بن جديدة

إعلامية تطالب بتدخل صارم من وائل جمعة لإنهاء أزمة «بن جديدة» و«منصف بقرار»

ناصر منسي

نجم الزمالك السابق: الأهلاوية انتقدوا ناصر منسي.. وماذا عن إمام عاشور؟

مشغولات ذهبية

هل تعود لمستوى الـ 7500؟ صعود جديد في أسعار الذهب اليوم الأحد

الزمالك

محمد صلاح يفتح النار على الزمالك بعد الفوز على الجيش الرواندي ويكشف مفاجأة بشأن معتمد جمال

الدواجن

ارتفعت مجددا.. أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق

مجلس النواب

جلسة مهمة تلبية لدعوة الرئيس السيسي .. ماذا يحدث في البرلمان اليوم؟

ترشيحاتنا

مايكل كاريك

كاريك: مانشستر يونايتد ليس بعيدًا عن المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي

حسام غالي

حسام غالي: كان نفسي عبد الله السعيد وأحمد فتحي يعتزلان بقميص الأهلي

غالي وهاني

حسام غالي: محمد هاني أهلاوي واتربى في النادي وأتمنى ألا يرحل

بالصور

لوك جريء.. مي سليم تثير الجدل على السجادة الحمراء

مي سليم
مي سليم
مي سليم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: تفكيك السرديات العشر لخطاب الحوثي في تضليل الرأي العام

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوعي ومنتدى مصر

د. هبة محمد عيد

د. هبة محمد عيد تكتب: كيف نعلّم أبناءنا فن اختيار الصديق؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

المزيد