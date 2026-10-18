رئيس جامعة طنطا يوقع بروتوكول تعاون مع البورصة المصرية لتعزيز الثقافة المالية

وقّع الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا، والسيد عمر رضوان، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، اليوم بروتوكول تعاون مشترك لتعزيز الثقافة المالية والاستثمارية لدى طلاب الجامعة، وذلك بمقر البورصة المصرية بوسط القاهرة.

جاء ذلك خلال فعاليات افتتاح جلسة التداول بمناسبة الأسبوع العالمي للثقافة المالية، بحضور الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور محمد عبدالعزيز، مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور ياسر الجرف، عميد كلية التجارة بجامعة طنطا، إلى جانب عدد من القيادات الأكاديمية وممثلي المؤسسات المالية والجامعات المشاركة.

وأكد الدكتور محمد حسين -في تصريح له اليوم /الأحد/- أن توقيع البروتوكول يأتي ضمن استراتيجية جامعة طنطا لتعزيز الشراكات المؤسسية مع الكيانات الاقتصادية الرائدة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة ربط العملية التعليمية باحتياجات سوق العمل المعرفية والمهارية، مشيرًا إلى أن الجامعة تولي اهتمامًا خاصًا بتطوير منظومتها التعليمية من خلال دمج الخبرات المهنية والتطبيقية في المسارات الأكاديمية، بما يسهم في إعداد خريجين يمتلكون مقومات المنافسة في بيئة عمل متغيرة.

وأضاف رئيس الجامعة أن الشراكة مع البورصة المصرية تعكس حرص الجامعة على ترسيخ مفاهيم الوعي الاقتصادي والمالي لدى الشباب، باعتبارها ركيزة أساسية لبناء أجيال أكثر قدرة على اتخاذ قرارات مالية رشيدة، والمشاركة بفاعلية في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور ياسر الجرف، عميد كلية التجارة، أن البروتوكول يتيح تنفيذ برامج تدريبية متخصصة وورش عمل ومحاضرات توعوية، إلى جانب إتاحة نموذج محاكاة البورصة المصرية (Stock Riders)، وتوفير مواد تعليمية إلكترونية وبرامج لتدريب المدربين (TOT)، بما يمنح الطلاب فرصة التعرف عمليًا على آليات التداول والاستثمار، ويؤهلهم للمشاركة في برنامج «سفراء البورصة المصرية».

وأشار عميد كلية التجارة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد العمل على تفعيل بنود البروتوكول بالتنسيق مع البورصة المصرية، من خلال أنشطة تستهدف تنمية قدرات الطلاب في التحليل المالي وفهم أدوات الاستثمار، وإتاحة فرص للتفاعل المباشر مع الخبراء والمتخصصين، مؤكدًا أن هذه التجربة ستسهم في إثراء العملية التعليمية وربط المقررات الدراسية بالتطبيقات المهنية الواقعية.

ويتضمن البروتوكول عددًا من مجالات التعاون المشترك، من بينها دعم الشركات الناشئة للخريجين في المجالات التي تحددها البورصة المصرية، وتنظيم الفعاليات التثقيفية والتدريبية، مع تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة لمتابعة البرامج المتفق عليها، وتوفير الإمكانات والتجهيزات اللازمة لتنفيذها داخل الجامعة.